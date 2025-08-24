Požar u Vinkovcima: U pomoćnoj prostoriji kuće pronađeno mrtvo tijelo

U Vinkovcima je jutros oko 10,05 sati izbio požar u pomoćnoj prostoriji jedne obiteljske kuće. Policija je po dolasku na mjesto događaja potvrdila dojavu i pronašla mrtvo tijelo osobe. Na teren su pozvani mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo. Vatrogasci su i dalje angažirani na gašenju požara, nakon čega će uslijediti očevid u suradnji s inspektorom. Okolnosti i uzrok požara bit će poznati nakon završetka istrage.