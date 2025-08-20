Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POŽAR KOD TRNOVICE

Požar s granice stigao do Dubrovačkog primorja

Gori iznad Orašca, vatrogasci uspjeli obraniti kuće u Ljupču, stigla 4 kanadera
Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
20.08.2025.
u 12:37

Požar s granice stigao je do Dubrovačkog primorja.

Šumski požar proširio se u srijedu ujutro iz Bosne i Hercegovine prema mjestu Trnovica u Dubrovačkom primorju, ali ne prijeti kućama, a u gašenje su uključena i dva kanadera, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.

Uz dva kanadera, na intervenciji je angažiran 31 vatrogasac s deset vozila, među kojim je dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz JVP Dubrovačko primorje, pet vatrogasaca s jednim vozilom iz DVD Slano, dva vatrogasca i jedno vozilo iz DVD Majkovi te dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz Državne vatrogasne interventne postrojbe Dubrovnik.

Ključne riječi
kanaderi granica Vatrogasci dubrovačko primorje požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još