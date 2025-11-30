Naši Portali
SMRTONOSNA NESREĆA

Izazvao nesreću s poginulim pješakom, trojica osumnjičena za nepružanje pomoći

Zagreb: Auto se zaletio u izlog u Maksimirskoj ulici
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
30.11.2025.
u 15:24

Istog dana, 24-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće kao i kazneno djelo nepružanja pomoći

Prometnu nesreću s poginulim pješakom u subotu prijepodne u Dubravi izazvao je pijani 24-godišnjak koji se potom udaljio s mjesta nesreće, utvrdila je zagrebačka policija, osumnjičivši zbog nepružanja pomoći još dvije osobe. Upravljajući Opelom zagrebačkih oznaka pod utjecajem 1,16 promila alkohola, 24-godišnjak je oko 10,40 sati vozio Vukomerečkom cestom, gdje je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i naletio na 87-godišnjeg pješaka koji se kretao nogostupom. Vozač je prije toga naletio na živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 87-godišnji pješak, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Nakon prometne nesreće 24-godišnjak se automobilom udaljio s mjesta događaja, ali se zaustavio zbog oštećenja na vozilu, a potom je zajedno sa 42-godišnjim putnikom iz svog vozila sjeo u drugo vozilo kojim je iza njih upravljao 48-godišnjak te su se svi zajedno udaljili s mjesta događaja, a da nisu pružili pomoć stradalom pješaku. Istog dana, 24-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće kao i kazneno djelo nepružanja pomoći nakon čega će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Također istog dana, uhićeni su 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik te su obojica prijavljeni zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nepružanja pomoći. Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u koordinaciji s Ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke. Zbog provođenja očevida promet se odvijao obilaznim pravcima.

FOTO Prizori od kojih mnogima rastu zazubice: Je li ovo trenutno 'najslasnije' mjesto u državi
Ključne riječi
Automobil pješak prometna nesreća

