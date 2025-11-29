Naši Portali
OBUSTAVLJEN PROMET

Teška nesreća u Zagrebu: Automobil usmrtio pješaka

29.11.2025.
u 13:05

Promet Vukomerečkom cestom od ulice I. Trnava do Sobolskog puta je obustavljen i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika

U prometnoj nesreći u subotu prijepodne u istočnom djelu Zagreba poginuo je pješak, izvijestila je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko 10,40 sati na Vukomerečkoj cesti, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i pješak koji je smrtno stradao.

Promet je obustavljen od ulice I. Trnava do Sobolskog puta te se odvija okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika. Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.

pješak tragedija Zagreb prometna nesreća

