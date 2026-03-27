Izazovi oplodnje bez gravitacije: Sperma se u svemiru gubi

Sperma u svemiru vjerojatno gubi orijentaciju i teško pronalazi put do jajne stanice, pokazuje novo istraživanje australskih znanstvenika. U uvjetima mikrogravitacije spermiji se kreću poput astronauta bez oslonca – okreću se, prevrću i gube osjećaj smjera.

- To uzrokuje da se okreću i idu naopako… zapravo ne znaju gdje je gore, a gdje dolje - pojasnila je istraživačica Nicole McPherson sa Sveučilišta u Adelaideu, prenosi Guardian.

Australija sudjeluje u Artemis program, dok privatne kompanije poput SpaceX planiraju buduća ljudska naselja na Marsu. Zbog toga raste interes za pitanje može li se čovjek razmnožavati izvan Zemlje.

Znanstvenici su u laboratoriju simulirali mikrogravitaciju pomoću posebnog uređaja koji stvara stanje nalik bestežinskom stanju kakvo astronauti imaju na International Space Station. Takvi uvjeti, ističu, zbunjuju stanice i otežavaju im orijentaciju.

U eksperimentima su korišteni uzorci ljudske, mišje i svinjske sperme. Spermiji su stavljeni u trodimenzionalni „labirint“ koji oponaša ženski reproduktivni sustav. Rezultati su pokazali da spermiji izloženi mikrogravitaciji znatno teže pronalaze put – čak oko 40% manje ih je uspješno prošlo kroz sustav u odnosu na kontrolnu skupinu.

Ipak, unatoč otežanom kretanju, znanstvenici su uspjeli dobiti zdrave embrije kod životinjskih uzoraka, što daje nadu da bi razmnožavanje u svemiru jednog dana moglo biti moguće. Dodatno, hormon progesteron djelomično je pomogao spermijima da se „orijentiraju“, što je značajno jer ga i jajna stanica prirodno otpušta kao signal.

Istraživanje ima važnost i za medicinu na Zemlji, jer pomaže bolje razumjeti kako spermiji pronalaze put unutar ženskog tijela. No, znanstvenici upozoravaju da ostaju brojni izazovi, poput utjecaja svemirskog zračenja na reproduktivne stanice.

Kako čovječanstvo sve ozbiljnije razmišlja o životu izvan Zemlje, uključujući dugoročna naselja na Mjesecu i Marsu, pitanje reprodukcije u svemiru postaje ključno – ne samo za opstanak ljudi, već i za buduće uzgoje hrane i životinja.