Umjetna inteligencija spasila joj je život: Rak dojke otkrila je prije nego bilo kojeg doktora

Žena kojoj je umjetna inteligencija spasila život otkrila je kako joj je rak dojke otkriven u kliničkom ispitivanju i prije nego što ga je "ljudsko oko moglo uočiti". Yvonne Cook dijagnosticiran je rak dojke 2023. godine nakon što je eksperimentalni AI sustav označio potencijalnu abnormalnost koja bi inače prošla potpuno nezapaženo. Gostujući u popularnoj britanskoj emisiji "This Morning", Yvonne je ispričala kako je postala dio studije koja koristi umjetnu inteligenciju za otkrivanje sumnjivih područja povezanih s rakom dojke puno prije nego što postanu jasno vidljiva. U emisiji joj se pridružio i profesor Gerald Lip, klinički direktor programa za probir raka dojke za sjeveroistok Škotske, a Yvonne je podijelila sretnu vijest da se, zahvaljujući ranom otkriću, u potpunosti oporavila.

Ispričala je kako je sve počelo pozivom na rutinski pregled, gdje je dobila informaciju o istraživačkom programu koji uključuje umjetnu inteligenciju i mogućnost da od njega odustane ako želi. "Kad sam stigla, bio je postavljen veliki plakat na kojem je pisalo da mogu odustati i da se samo trebam javiti osoblju, ali nije mi uopće palo na pamet odustati jer smatram da je uvijek dobro sudjelovati u medicinskim istraživanjima ako možete. Mislila sam si, 'nemam što izgubiti'", ispričala je Yvonne. Nedugo nakon toga primila je pismo u kojem su je pozvali na dodatne pretrage, objašnjavajući da je snimku možda bilo teško pročitati. Na tom pregledu dr. Gerald Lip objasnio joj je da je AI u analizi mamografije uočio nešto što se nije moglo otkriti ljudskim okom.

Dodatni pregled potvrdio je postojanje malog tumora drugog stupnja. Bio je u vrlo ranoj fazi, a biopsijom je potvrđena vrsta raka. "Gerald mi je objasnio da ga je otkrio AI dio programa i moja je reakcija bila iznimno pozitivna. Osjećala sam se zahvalno što se moja mamografija poklopila s razdobljem istraživanja i što ga je umjetna inteligencija otkrila. Od samog početka osjećala sam se kao velika sretnica i taj pozitivan stav zadržala sam tijekom cijelog liječenja", rekla je Yvonne. Nakon dijagnoze, podvrgnuta je liječenju i sada je, nakon dva kontrolna pregleda, potpuno zdrava, a sve zahvaljujući ranoj detekciji pomoću AI modela.

Njezino liječenje bilo je znatno manje invazivno nego što je očekivala. "Tretman je bio manje značajan nego što sam zamišljala, bila je to lumpektomija, mali rez i uklanjanje tumora te jedan tjedan radioterapije niskim dozama. Da tumor nije otkriven tada, u toj vrlo ranoj fazi, vjerojatno bi bio uočen tek na rutinskoj mamografiji nekoliko godina kasnije, a tada bi priča mogla biti potpuno drugačija. To bi moglo uključivati kemoterapiju, puno veći utjecaj na moj život i puno veći trošak za zdravstveni sustav", zaključila je svoju priču Yvonne.

Globalni uspjeh: AI alati otkrivaju do 30 posto više tumora

Profesor Gerald Lip objasnio je važnost rane detekcije, ističući kako umjetna inteligencija predstavlja revoluciju u dijagnostici. "Ako otkrijete tumor manji od 15 milimetara, imate 95 posto šanse za preživljavanje u sljedećih pet godina, stoga je ključno odazvati se na probir. Sada imamo AI alate koji nam daju dodatnu snagu da otkrijemo još više", rekao je. U sklopu istraživanja, testirali su AI na mamografskim snimkama koje su ljudski radiolozi ocijenili kao "normalne", no tehnologija je pronašla dodatna sumnjiva područja. "Provjerili smo te žene i pronašli deset posto više karcinoma, uključujući i onaj kod Yvonne. Njezin je bio lobularni tip raka, a to su opasni tumori jer se skrivaju u tkivu dojke i teže ih je pronaći", dodao je profesor Lip. Slični pilot programi u Velikoj Britaniji već su pokazali da AI povećava stopu otkrivanja raka za više od 10 posto i skraćuje vrijeme čekanja na nalaze s dva tjedna na samo tri dana.

Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

Ovo istraživanje, provedeno u Škotskoj, bilo je prvo takve vrste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sada se pokreće i veće nacionalno ispitivanje koje će obuhvatiti čak 606 tisuća žena u više od 30 centara. Rezultati velikih svjetskih studija, poput švedskog ispitivanja MASAI, potvrdili su da probir uz pomoć umjetne inteligencije otkriva i do 30 posto više karcinoma u usporedbi s tradicionalnim dvostrukim očitavanjem dvojice radiologa, istovremeno smanjujući njihovo opterećenje za više od 40 posto. Jedna od najvećih prednosti umjetne inteligencije njezina je sposobnost "gledanja" kroz gusto tkivo dojke, koje na mamografiji često izgleda bijelo i može sakriti tumore, a upravo kod takvih žena stopa detekcije raste za više od 22 posto. Yvonne je za kraj poslala snažnu poruku: "Rekla bih svim ženama, kada vas pozovu na rutinsku mamografiju, otiđite na pregled. Važno je odazvati se, a ako imate priliku da vašu snimku pročita i umjetna inteligencija, ja sam savršen primjer njezine koristi."

Potresne priče koje su promijenile sve

Priča Yvonne Cook samo je jedna od mnogih koje pokazuju kako tehnologija i medijska svijest mogu spasiti živote, no druge priče koje su podijeljene u istoj emisiji služe kao tragičan podsjetnik na to što se dogodi kada se simptomi ignoriraju. Debra Lamb otkrila je kako joj je gledanje emisije "This Morning" spasilo život nakon što je zdravstvena stručnjakinja upozorila na znakove raka jajnika. Čuvši da je nadutost jedan od simptoma, nešto što je i sama osjećala posljednjih tjedana, odlučila je nazvati svog liječnika. Nakon pretraga, dijagnosticiran joj je rak jajnika u četvrtom stadiju. Debra (62) napominje da bi je čekanje od samo "nekoliko tjedana" moglo stajati života. Kasnije je otkriveno da osam žena u njezinoj obitelji nosi BRCA gen, koji povećava rizik od raka dojke i jajnika, kako je izvijestio Daily Mail. "Operacija je bila duga i teška, trajala je devet sati. Sada doživotno pijem antibiotike. Da nisam gledala tu emisiju, danas ne bih bila ovdje", rekla je Debra u suzama, susrevši se s liječnicom koja joj je spasila život.

U emisiji su gostovali i shrvani roditelji, Mark i Michelle Sneddon, koji su ispričali kako je njihova kći tinejdžerica Isla preminula od raka dojke iako su joj liječnici, kada je s 15 godina otkrila kvržicu, rekli da ne brine jer će to "prerasti". Zabrinuta majka odvela ju je liječniku, no kvržica je odbačena kao "ništa zabrinjavajuće" i opisana kao "hormonalna promjena". Dvije godine kasnije, preporučena joj je hitna biopsija zbog sumnje na rak, ali je uputnica zbog njezine dobi degradirana na nižu razinu hitnosti. Nažalost, Isli je postajalo sve lošije i nakon povratka s odmora potvrđen joj je rak dojke koji je toliko uznapredovao da su joj liječnici dali samo nekoliko mjeseci života. "Odveli su nas u sporednu sobu i rekli: 'Vaša kći će umrijeti, ima šest mjeseci do godinu dana života'. Bili smo uništeni, a Isla nije htjela znati, samo je željela živjeti svoj najbolji život", ispričao je otac Mark.

Isla je preminula šest mjeseci nakon dijagnoze, u dobi od samo 17 godina, što je njezine roditelje potaknulo da pokrenu kampanju za bolje prepoznavanje simptoma kod mladih ljudi. Roditelji smatraju da bi Isla "i danas bila ovdje" da je dijagnozu dobila ranije. Sada se bore za "Islin zakon", koji bi potaknuo liječnike da istražuju sumnju na rak kod tinejdžera i djece na isti način kao i kod odraslih. "Smatramo da bi se dijete trebalo tretirati jednako kao i odrasla osoba. Ništa nama ne može pomoći, ali želimo da sljedeća Isla ima priliku za borbu koju naša Isla nikada nije dobila", poručio je njezin otac. Njihova peticija prikupila je više od 35 tisuća potpisa, a obitelj se sastala sa škotskim ministrom zdravstva kako bi razgovarali o svojim zahtjevima i spriječili da se ovakva tragedija ikada više ponovi.