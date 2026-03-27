Peternel šokirao izjavom o femicidu, Marković: Kad god pomisliš da je dosegnuto dno u Saboru...'

Ivana Marković, saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra, komentirala je izjavu Igora Peternela o femicidu i u statusu na Facebooku napisala kako je on jedan od onih koji 'pokušavaju umanjiti prava žena' i kako je jedan od onih koji 'revitaliziraju nasilje i ubojstva žena'.

- “Žene se ne ubija jer su žene, nego zato što je netko isprovociran” – Igor Peternel. Ovo je jedan od onih koji sjede u Saboru, s kojima moramo dijeliti isti radni prostor i koji koriste svaku priliku, svaki trenutak, da pokušaju umanjiti prava žena od toga da žena odlučuje o svom tijelu do svakog civilizacijskog iskoraka za koji smo se izborile. Svakog!

Idu toliko daleko da organiziraju okrugle stolove kako bi preispitivali “metodologiju brojanja žrtava” u Jasenovcu, relativiziraju nasilje i ubojstva žena, prebacujući krivnju na žrtvu jer je “ona provocirala”. To nije samo sramotno, već je i užasno opasno. U manjini su ali s vremena na vrijeme treba podsjetiti na jako loše namjere ovih ljudi.

Međutim, i predstavnici HDZ-a su se jučer istaknuli na temi femicida. Tijekom rasprava vidjeli smo zastupnike HDZ-a kako se smiju, dobacuju, trolaju i na kraju napuštaju raspravu. Kao da je tema femicida nešto sporedno. Kao da nije riječ o stvarnim životima. Jer zašto bi ostali i raspravljali o tome kako smanjiti broj ubijenih žena? Kad god pomisliš da je dosegnuto dno u Saboru, otvori se novo - objavila je Marković na Facebooku.