Na Zemlju stigao tajanstveni 'megalaserski' signal s ruba svemira

Čovječanstvo je primilo misteriozni signal, opisan kao 'megalaserska' zraka, iz galaksije koja se nasilno spaja i udaljena je više od 8 milijardi svjetlosnih godina. Signal, koji se smatra najudaljenijim hidroksilnim megamaserom ikad otkrivenim, presreo je radijski teleskop MeerKAT u Južnoj Africi, koji ima 64 antene. Hidroksilni megamaser divovski je prirodni laser u svemiru. Kada se galaksije pune plina sudare, molekule zvane hidroksili sudaraju se i oslobađaju vrlo jake radiovalove. Ovi se valovi ponašaju poput lasera, ali umjesto vidljive svjetlosti proizvode radijske signale koje astronomi mogu detektirati teleskopima. Budući da su ovi signali iznimno svijetli, mogu se vidjeti s vrlo velikih udaljenosti iz svemira. U ovom slučaju, objekt je toliko snažan da su znanstvenici rekli da bi zapravo mogao biti 'gigamaser', koji je čak i jači od megamasera, prenosi Daily Mail.

Sustav, nazvan HATLAS J142935.3-002836, toliko je udaljen da ga vidimo onakvim kako je izgledao prije više od 8 milijardi godina, kada je svemir bio manji od polovine svoje sadašnje starosti. – Ovaj je sustav zaista izvanredan. Vidimo radijski ekvivalent lasera na pola puta preko svemira – rekao je dr. Thato Manamela, istraživač postdoktorand kojeg financira SARAO na Sveučilištu u Pretoriji, i glavni autor nove studije. Manamela je dodao da su, dok su radijski valovi putovali prema Zemlji, bili pojačani i zasebnom galaksijom smještenom izravno duž linije vida.

– Ova galaksija djeluje poput leće, na način na koji bi to učinila kapljica vode na prozorskom oknu, jer njezina masa lokalno zakrivljuje prostor-vrijeme. Dakle, imamo radio laser koji prolazi kroz kozmički teleskop prije nego što ga detektira moćni radio teleskop MeerKAT, a sve omogućuje predivno slučajno otkriće – rekao je. Radijski signal sadržavao je četiri odvojene komponente, što znači da dolazi iz više regija unutar galaktičkog sustava.

Čini se da su barem dva od ovih područja snažno uvećana gravitacijskim lećanjem, što signal čini deset puta svjetlijim nego što bi se normalno činio. U ovom slučaju, masivna galaksija u prvom planu nalazi se između Zemlje i udaljenog sustava. Njezina gravitacija savija prostor-vrijeme i djeluje poput kozmičkog povećala, pojačavajući svjetlinu radijske emisije. Ovo pojačanje omogućilo je radio teleskopu MeerKAT da detektira signal iako je izvor udaljen više od 8 milijardi svjetlosnih godina. Normalno, signali s tako udaljenih objekata preslabi su da bi ih teleskopi detektirali. Ali snažan radijski signal koji dolazi s HATLAS J142935.3-002836 pojačan je rijetkim efektom zvanim gravitacijsko lećanje, fenomenom koji je predvidio Albert Einstein.

Kozmičko pojačanje signala



Učinak gravitacijske leće događa se kada se masivni objekt, poput galaksije, nalazi između Zemlje i udaljenog izvora. Njegova snažna gravitacija savija prostor-vrijeme, što mijenja put svjetlosti ili radiovalova koji putuju kroz njega. Zbog toga udaljeni signal izgleda svjetlije i uvećano, što omogućuje teleskopima poput radioteleskopa MeerKAT da ga otkriju čak i s udaljenosti od nekoliko milijardi svjetlosnih godina. Sa Zemlje, ovaj efekt ponekad može stvoriti prstenastu aureolu svjetlosti oko objekta u prvom planu, nazvan Einsteinov prsten po jednom od najvećih fizičara. Isti efekt također uvećava udaljeni izvor, u ovom slučaju radijski ili mikrovalni signal, što astronomima znatno olakšava proučavanje objekata koji bi inače bili previše slabi za otkrivanje.