Putin smijenio generale, pa postavio novog zapovjednika u Ukrajini: Poznat je po korumpiranosti i brutalnosti

Danas je 122. dan rata u Ukrajini. Gradonačelnik grada Mikolajiva na jugu Ukrajine Oleksander Sienkevič pozvao je stanovnike grada da odu. Ukrajini treba „oružani paritet“ s Rusijom kako bi stabilizirala tešku situaciju u istočnoj pokrajini Luhansk, rekao je glavni ukrajinski general svom američkom kolegi u telefonskom razgovoru u petak. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u petak da će odluka čelnika Europske unije da prihvate Ukrajinu i Moldaviju kao kandidate za članstvo imati negativne posljedice. Vladimir Putin ponovio je da Rusija nije odgovorna za globalnu krizu s opskrbom hrane, okrivljujući zapad za sprječavanje izvoza ruskog žita.

Tijek događaja:

10:50 - Ruski projektili pogodili su vojne objekte na sjeveru Ukrajine, rekli su lokalni dužnosnici. Reuters javlja da je Vitalij Bunečko, guverner Žitomirske regije na sjeveru zemlje, rekao da je u napadima na vojni cilj ubijen najmanje jedan vojnik.

“Gotovo 30 projektila lansirano je na jedan vojni infrastrukturni objekt u blizini grada Žitomira”, rekao je Bunečko, dodajući da je gotovo 10 projektila uništeno.

U sjevernoj regiji Černihiv, guverner Vjačeslav Čaus rekao je da je mali grad Desna u subotu ujutro bio pod "masovnim" raketnim udarima. Žrtava nije bilo i nije precizirao što je pogođeno, dodajući samo da je došlo do "oštećenja infrastrukture".

Raketni udari na sjeveru Ukrajine dolaze kao i na zapadu zemlje, rekao je guverner Lavova Maxim Kozitsky da su četvorica ranjena u napadu na vojni objekt Javoriv.

9:35 - Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u subotu kako se boji da bi se Ukrajina mogla suočiti s pritiskom da dogovori mirovni sporazum s Rusijom koji nije u njezinom interesu - zbog gospodarskih posljedica rata u Europi.

„Previše zemalja navodi da je ovo europski rat koji je nepotreban... i stoga će pritisak rasti da potakne - prisili možda - Ukrajince na loš mir“, rekao je za televizijske kuće u glavnom gradu Ruande Kigaliju gdje prisustvuje summitu Commonwealtha.

Johnson je rekao da bi posljedice mogućeg ostvarenja planova ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini bile opasne za međunarodnu sigurnost i značile bi “dugoročnu ekonomsku katastrofu“.

8:52 - Britansko ministarstvo obrane također tvrdi da je od početka lipnja došlo do velikih potresa u visokom zapovjedništvu ruske vojske što je dovelo do smjene zapovjednika zračno-desantnih snaga (VDV), general-pukovnika Andreja Serdjukova, i zapovjednika južne armijske skupine (SGF). ), generala Aleksandra Dvornikova.

Ministarstvo obrane kaže da je potonji vjerojatno u nekom trenutku bio opći operativni zapovjednik snaga za invaziju.

I na kraju kaže da će zapovjedništvo SGF-a vjerojatno biti prebačeno na general-pukovnika Sergeja Surovikina, budući da SGF nastavlja igrati središnji dio u ruskoj ofenzivi u Donbasu. Više od trideset godina Surovikinova karijera bila je opterećena optužbama za korupciju i brutalnost, tvrdi Ministarstvo obrane.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h

8:50 - U ruskom napadu na vojni objekt Yavoriv u zapadnoj Ukrajini ranjene su četiri osobe, rekao je guverner Lavova Maxim Kozitsky u video objavi u subotu. Kozitsky je rekao da je šest projektila ispaljeno iz Crnog mora, od kojih su četiri pogodile bazu, a dvije su uništene prije nego što su pogodile metu, prenosi Reuters.

U napadu na vojno učilište u blizini Yavoriva u ožujku je ubijeno 35 ljudi, a ranjeno najmanje 130, prema ukrajinskim dužnosnicima.

8:13 - Ukrajina vjerojatno rekonfigurira svoju obranu u sektoru Sjeverodoneck-Lysychansk, budući da ruske oklopne jedinice nastavljaju napredovati na južnom rubu izgrađenog područja, objavilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva, u svom redovitom jutarnjem ažuriranju sukoba.

(1/5) Ukraine is likely re-configuring its defence of the Sieverodonetsk-Lysychansk sector, as Russian armoured units continue to make creeping gains on the southern edge of the build up area.