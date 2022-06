Rusi raketirali Kijev; Kličko: Spasilačke službe su na terenu, evakuiraju se stanovnici

Danas je 123. dan rata u Ukrajini. U Kijevu je jutros odjeknulo nekoliko eksplozija. SAD je najavio da će Ukrajini osigurati 18 patrolnih brodova u sklopu 13. sigurnosnog paketa obećanog u četvrtak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obećao je u subotu navečer da će Ukrajina vratiti sve gradove koji su zauzeli Rusi, uključujući Sjeverodoneck koji je u njihove ruke pao nakon mjesec dana duge, krvave bitke.

Tijek događaja:

7:38 - Kyiv Independent javlja da je guverner Kijevske oblasti Oleksij Kuleba na Telegramu objavio da je lokalni sustav protuzračne obrane rano 26. lipnja oborio rusku raketu. Fragmenti projektila pali su u predgrađe jednog od sela u regiji.

7:17 - Kako javlja dopisnik Guardiana Rusi su u nedjelju pogodila Kijev s četiri krstareća projektila. Najmanje je jedan udario u donje katove stambene zgrade u glavnom gradu.

Područje je prethodno bilo pogođeno prije gotovo dva mjeseca, 28. travnja, u prijetećem pokazivanju prkosa dok je glavni tajnik UN-a bio u posjetu gradu i nekoliko sati nakon što je Joe Biden najavio udvostručenje američke vojne i gospodarske pomoći Ukrajini. Tada je u napadu ubijena novinarka Vira Hyrych, koja je radila za Glas Amerike i živjela u stanu pogođenom štrajkom.

Nije bilo trenutačnih informacija o uzroku najnovijih eksplozija ili žrtvama.

6:54 - Nekoliko eksplozija dogodilo se rano u nedjelju u četvrti Shevchenkivskiy glavnog grada Ukrajine, Kijeva, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Trenutno nema informacija o uzrocima eksplozije ili žrtvama. “Ekipe Hitne pomoći i spasioci su upućeni na mjesto događaja. Detaljnije informacije - kasnije", rekao je Kličko. “Stanovnici se spašavaju i evakuiraju iz dvije zgrade.”, dodao je-

Povijesna četvrt, jedna od središnjih Kijeva, dom je niza sveučilišta, restorana i umjetničkih galerija, javlja Guardian.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK