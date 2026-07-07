Ivana Kekin: Medikol i HDZ neće me ušutkati

"Sedam SLAPP tužbi kojima me pokušavaju ušutkati Medikol financira novcem hrvatskih građana”, istaknula je danas na konferenciji za medije saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, priopćili su iz Možemo, podsjećajući da je riječ o neosnovanim i zlonamjernim tužbama kojima se s pozicije moći ne traži pravda nego nastoji uznemiriti, zastrašiti i ušutkati kritički glas u javnom prostoru.

“Privatna tvrtka, koja je više od polovice svojih prihoda prošle godine dobila od HZZO-a za PET/CT usluge za građane RH, podigla je protiv mene čak sedam građanskih tužbi jer propitujem zašto država dvadeset godina nije razvila vlastite, javne kapacitete za tu, jednu od ključnih onkoloških pretraga, već Medikolu isplaćuje desetine milijuna eura, opet novca hrvatskih građana”, kazala je Kekin.

Sami navodi zbog kojih Medikol tuži Ivanu Kekin pokazuju kako se ne radi o pokušaju da zaštite svoj ugled, već o pokušaju ušutkivanja zbog pitanja koja je javno postavljala. Kekin navodi kako je jedna tužba zbog propitivanja postupanja države, odnosno zbog toga što je javno pitala kako je moguće da država s Medikolom posluje temeljem ugovora koje nitko nije vidio: niti mediji, niti ona kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, niti hrvatski građani. Podsjetila je i kako je HDZ-ov bivši ravnatelj HZZO-a Tihomir Strizrep ove godine u razgovoru za tjednik Novosti izjavio kako je bolnicama odbijao zahtjeve za kupnju PET/CT uređaja na temelju navodnog ugovora kojeg ni on nikad nije vidio, a portal Index.hr je nakon višemjesečne istrage ustanovio da taj ključni dokument nikad nije postojao.

Drugi primjer Medikolove tužbe koji je navela također se odnosi na nečinjenje države, jer je javno propitivala činjenicu da se u KBC-u Split već gotovo 20 godina nalazi Medikolov PET/CT uređaj, a država nije osigurala da KBC Split ima vlastiti uređaj ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatinke i Dalmatince.

Kekin je podsjetila kako ovo nije prvi put da Medikol koristi SLAPP tužbe da bi pokušao ušutkati one koji istražuju njihove poslovne odnose s državom. Godinama su tužili novinarku Slavicu Lukić, dva puta i kazneno, jer nju nije štitio saborski imunitet, i na kraju ih je na sudu pobijedila.

“Cilj takvih dugogodišnjih tužbi je da ljudi odustanu pod pritiskom, da prestanu postavljati pitanja moćnicima u zdravstvu, da pokleknu autocenzuri pod financijskim i drugim teretom. Ali ja odustati neću”, poručila je Kekin. “HDZ i Medikol djeluju po istom obrascu. HDZ zatiranjem demokratskih alata želi spriječiti postavljanje pitanja, Medikol zlouporabom pravnog sustava. Kako me pokušava ušutkati Medikol, tako i HDZ i njihovi zastupnici pokušavaju ušutkati saborsku raspravu o Medikolu, a Plenkovićeva Vlada odbija osnivanje istražnog povjerenstva”, ocijenila je Kekin.

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić ocijenila je kako HDZ-ovci u svojim izjavama gdje Ivanu Kekin optužuju da napadima na Medikol ruši državu izjednačavaju Medikol s državom: “Evidentno je to zato što HDZ i Medikol vide državni proračun kao svoju kasu i zato se međusobno štite. Ali to nije njihova kasa, jer svi mi plaćamo doprinose HZZO-u i svi plaćamo jednu od najviših stopa PDV-a u EU”.

Benčić je podsjetila i kako je Hrvatski sabor nedavno donio Zakon o zaštiti javnih osoba, osoba koje javno djeluju, upravo kako bi našim sudovima bilo omogućeno da SLAPP tužbe odbace i prije glavne rasprave: “Nadam se kako će ovo biti jedan od prvih slučajeva na kojima ćemo testirati kako u Hrvatskoj funkcionira ova europska regulativa, jer su tužbe protiv Ivane Kekin čisti SLAPP”, rekla je Benčić.

A da Možemo od priče o Medikolu neće odustati poručila je HDZ-u završno i Sandra Benčić: “Otkrit ćemo tko je i zašto godinama dozvoljavao da javnozdravstveni sustav nema svoju aparaturu za PET/CT, nego je to prepustio, de facto privatnom monopolu. Proći će najviše dvije godine do izbora kada ćemo u sljedećem mandatu imati većinu u Saboru. Sva istražna povjerenstva ćemo izglasati. Saznat ćemo što se događalo s Ina-MOL-om. Saznat ćemo što se događalo u aferi Borg. Saznat ćemo što se događalo s plinom za cent. Saznat ćemo zašto već 20 godina HDZ pogoduje Medikolu. Sve će se saznati, a dotad nas tužite koliko vas je volja. Mi ćemo te dvije godine izdržati”.