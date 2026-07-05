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TRI PITANJA

Ankica Mamić: HDZ-ovo odbijanje dat će još veći vjetar u leđa Ivani Kekin

Zagreb: Ankica Mamić i Mate Mijić
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Božena Matijević
05.07.2026.
u 14:41

Najveća Plenkovićeva snaga je u tome što svi znaju da on ima i plan B, a taj plan B najjači je kohezivni faktor i ove koalicije - kazala je politička analitičarka

Opet dolazi do trzavica među vladajućima, DP se ponovno nešto joguni. Smatrate li to nekom ozbiljnom situacijom za HDZ?

Baš i ne. Da HDZ i isključi DP iz vladajuće koalicije, i dalje bi imao premoć u Saboru. To nije jednostranačka Vlada, nego koalicija koja ima svoje turbulentne trenutke i teme i sad je, oko Bosne i Hercegovine, opet došlo do nekih disonantnih tonova. No DP se ipak primirio i nije uporno inzistirao na onom na čemu je prvotno inzistiralo. Najveća Plenkovićeva snaga je u tome što svi znaju da on ima i plan B, a taj plan B najjači je kohezivni faktor i ove koalicije, jer kada bi u DP-u vjerovali da mogu srušiti vlast i ponovno ići na izbore te kada bi bili sigurni u veliku podršku birača, bili bi zaista snažan oponent HDZ-u i premijeru. Ali kako je DP-u rejting takav kakav jest, a pritom još i pada, ondje su svjesni da bi na idućim izborima dobili manje glasova pa im naprosto nije u interesu gurati stvar prema izborima. S druge strane, HDZ ima tek naoko relativno velikog kolacijskog partnera u DP-u, jer ima i ove male, poput HSLS-a, HSS-a, Zekanovića i ostalih, ali DP-ovci su najjeftiniji kada znaju da su zamjenjivi. I zato se Plenković sada nalazi u fantastičnoj poziciji.

Je li normalno da nakon svega što se doznalo o privatnoj poliklinici Medikol i njezinu radu u proteklih 20 godina HDZ odbija i sprečava osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu?

HDZ ne želi priznati da je to tema. No riječ je o temi na kojoj Ivana Kekin uporno i sustavno ustrajava, a odbijanjem osnivanja istražnog povjerenstva HDZ bi joj mogao dati dodatni vjetar u leđa i omogućiti da aferu još dulje održava u fokusu javnosti.

Bi li se onda odbijanje istražnog povjerenstva o Medikolu moglo HDZ-u obiti o glavu jer su građani ipak osjetljivi kada su u pitanju zdravlje i zdravstveni sustav, tim više što je ljudima ionako dosta raznih privatnih poslova u zdravstvu?

Ne mislim da će se HDZ to obiti o glavu jer je situacija s Medikolom gotovo uobičajena kod nas. Pa puno veća afera od Medikola bio je HDZ-ov ministar i dojučerašnji heroj Vili Beroš, a nakon te afere nismo vidjeli nikakvu posebnu štetu na račun vladajuće stranke. Dakle, HDZ-u ovo s Medikolom neće koristiti, ali neće prouzročiti ni neku dramatičnu štetu. Ako im štetu nije donijela afera s Berošem, onda ih neće uzdrmati ni Medikol.

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Zagreb: Ankica Mamić i Mate Mijić
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Ključne riječi
Ivana Kekin HDZ Ankica Mamić

Komentara 5

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BR
Broj
15:04 05.07.2026.

Gdje su djeca iz Zambije?

JO
JovanC
15:27 05.07.2026.

Poznata ljevicarka koja iskace iz pastete

Avatar Matenate
Matenate
15:25 05.07.2026.

Pa ta skupina, opasna zabraniteljska sekta dijeluje samo zahvaljujući HDZ i AP, i normalno dnonovinarima koji služe, rade u interesu sekte, opasne sekta yugofašista

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