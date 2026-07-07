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RIJETKA POJAVA

VIDEO Impresivan prizor u Jadranu iznenadio i znanstvenike: 'Ovo gotovo nikad ne viđamo'

Unsplash/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
07.07.2026.
u 11:19

Kljunasti morski golubovi pripadaju među kritično ugrožene vrste te su zaštićeni međunarodnim propisima. Njihova populacija posljednjih desetljeća znatno je smanjena zbog intenzivnog ribolova i uništavanja prirodnih staništa.

Neobičan prizor zabilježen je u Tršćanskom zaljevu, gdje su istraživači u zaštićenom morskom području Miramare snimili veću skupinu kritično ugroženih kljunastih morskih golubova. Riječ je o rijetkom događaju koji je iznenadio i znanstvenike jer se toliko jedinki na jednom mjestu gotovo nikada ne viđa ni u Jadranu ni u ostatku Sredozemlja.

Kako prenosi slovenski N1, životinje su uočene u blizini ekstenzivnih uzgajališta dagnji koja se nalaze unutar UNESCO-ova biosfernog rezervata, područja poznatog kao primjer uspješnog suživota čovjeka i prirode. Na snimkama se vidi kako nekoliko desetaka kljunastih morskih golubova izranja iz dubine i približava se uzgajalištima školjaka, pritom ne pokazujući strah od istraživača koji su ih promatrali i snimali.

Iako su ih ronioci i uzgajivači dagnji i ranije povremeno viđali, ovako brojna skupina dosad nije zabilježena. Upravo zbog toga istraživači iz zaštićenog područja Miramare odmah su pokrenuli terensko istraživanje nakon što su od uzgajivača dobili dojavu o neuobičajenom okupljanju životinja. Prema pisanju N1 Slovenije, područje su najprije pregledali bespilotnom letjelicom kako bi utvrdili gdje se životinje okupljaju, a potom su brodom izašli na more i zaronili kako bi ih pobliže proučili.

Kljunasti morski golubovi pripadaju među kritično ugrožene vrste te su zaštićeni međunarodnim propisima. Njihova populacija posljednjih desetljeća znatno je smanjena zbog intenzivnog ribolova i uništavanja prirodnih staništa.

Istodobno, uzgajivači dagnji upozoravaju da prisutnost ovih životinja uzrokuje štetu na uzgajalištima školjaka te traže rješenja koja bi omogućila zaštitu ugrožene vrste, ali i očuvanje njihove proizvodnje. Zbog toga je, navodi isti izvor, pokrenuta inicijativa za osnivanje radne skupine u kojoj bi sudjelovali predstavnici nadležnih institucija za bioraznolikost, ribarstvo i lovstvo, zajedno s uzgajivačima dagnji i upravom zaštićenog područja Miramare, kako bi pronašli održivo rješenje. 

Ključne riječi
životinje istraživanje. znanstvenici more

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