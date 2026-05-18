Plenković odgovorio Penavi pa krenuo nabrajati žrtve poraća: 'Tu nema nikakve političke igrice s naše strane, mi se time ne bavimo'

Premijer Andrej Plenković danas je komentirao sve vidljivije napetosti između HDZ-a i Domovinskog pokreta, koje su eskalirale nakon subotnje komemoracije povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije. Predsjednik DP-a Ivan Penava tada je javno prozvao vrh HDZ-a zbog tretmana koji je doživio u Bleiburgu, nezadovoljan što, unatoč svojoj funkciji i prisutnosti na komemoraciji, nije bio službeni izaslanik državnog vrha. Tu je ulogu, kao i prethodnih godina, imao hrvatski veleposlanik u Austriji. Penava je pritom izravno kritizirao premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, poručivši da je riječ o podcjenjivanju koalicijskog partnera te upozorio da bi DP drukčije postupio pri ranijem glasanju da je znao kakav će tretman doživjeti. Jandroković je odbacio optužbe i poručio da se ništa nije promijenilo u odnosu na ranije godine.

Premijer je u današnjem obraćanju javnosti odbacio optužbe Ivana Penave da je na komemoraciji u Bleiburgu bio podcijenjen kao koalicijski partner, poručivši da nikakve političke igre nisu postojale te da HDZ nije bio upoznat s njegovom željom da bude službeni izaslanik. "Koalicija i parlamentarna većina sastaju se svakog tjedna - sastaju se utorkom. Niti on, niti bilo tko od njegovih predstavnika prošli utorak nije nas obavijestio o tome da bi on htio ići u Bleiburg u petak, koliko ja shvaćam, da bi u tom Bleiburgu želio biti izaslanik", rekao je Plenković. Dodao je kako je Hrvatski sabor bio organizator obilježavanja te da je Vlada prepustila vodeću ulogu upravo Saboru. "Vi znate da je Hrvatski sabor pokrovitelj organizator svih aktivnosti. Mi smo kao Vlada u načelu tu delegirali vodeću ulogu u Hrvatskom saboru, koji je u konačnici bio organizator", kazao je.

Govoreći o Penavi i povjerenstvu koje vodi, Plenković je istaknuo kako je riječ o važnoj temi koja se odnosi na žrtve ubijene nakon Drugog svjetskog rata bez suđenja i procesa. "Ta sudbina je ostala za njihove obitelji, ali u konačnici i za hrvatski narod, nerazjašnjena. Nerazjašnjena zato što svaka žrtva ima dignitet, ima svoje dostojanstvo, i trebaju prije svega pokušati pronaći ekshumirati, identificirati i prirediti dostojanstven pokop. To je minimum koji se može", rekao je premijer. Posebno je pohvalio rad ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, naglasivši da je Vlada posljednjih godina provela niz ekshumacija i identifikacija žrtava na brojnim lokacijama diljem Hrvatske. "Mi cijenimo napore povjerenstva koje vodi gospodin Penava i očekujemo da ono pridonese zajedničkom cilju", poručio je Plenković.

Potom je krenuo detaljno nabrajati lokacije i broj ekshumiranih žrtava iz proteklih godina. "2017. ekshumacija 15 žrtava na Korčuli. 2017. 24 žrtve u Gospiću. U Donjoj Višnjici 2017. 10 žrtava. U Gospiću 2018. 19 žrtava. Zagvozd 2018. 24 žrtve. Ervenik 15 žrtava 2018. Zagreb 102 žrtve 2018. Medvednica 41 žrtva 2018. Zagreb 95 žrtava 2018. Zagreb 35 žrtava 2018. Zagreb 66 žrtava 2018. Zagreb Savska, toga se možda neki sjećaju, 25 žrtava 2018. i 2019. Šolta 40 žrtava 2019. Benkovac 10 žrtava 2019. Garešnica 53 žrtve 2020. Macelj 84 žrtve 2020. Brdovec 133 žrtve 2020. Jazovka 814 žrtava 2020. Gospić 84 žrtve 2021. Gospić 69 žrtava 2022. Gospić 100 žrtava 2023. Senj 57 žrtava 2023. Plaški 27 žrtava 2023. i 2024. 44 žrtve Samobor 2025. Sudovec 36 žrtava 2025. Medviđa 13 žrtava 2026. Tisno 40 žrtava 2026. Zagreb 55 žrtava 2026. Istraživanja su provedena na više od 30 lokacija, diljem Hrvatske, na kojima je pronađeno još drugih manje od 10 žrtava. Naravno, slijedili su nakon toga i pokopi koji su se dogodili na različitim mjestima", rekao je premijer.

Istaknuo je i suradnju sa Slovenijom na pitanju žrtava poraća. "Sve su to koraci koji idu u zajedničkom smjeru. Prema tome, gospodin Penava će, siguran sam, na čelu tog povjerenstva dati značajan doprinos", rekao je. Na kraju je ponovno naglasio da bi situacija oko izaslanika bila riješena bez problema da je komunikacija bila jasnija. "Da smo se čuli, da sam ja to znao da postoji želja, kao što je rekao predsjednik Sabora već u subotu, to bi bilo bez problema riješeno. I to nema nikakve namjere niti nekakve političke igrice s naše strane. Mi se s time ne bavimo jer to nije naš način rada", zaključio je Plenković. Dodao je i kako vjeruje da će uskoro razgovarati s Penavom. "Nadam se da će sutra biti prigode da se vidimo. Jednostavno, tempo naših obaveza i događanja kojima se bavimo je takav da možda tu je falio jedan razgovor", rekao je premijer.