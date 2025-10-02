Ivan Matijević kandidat za šefa zagrebačkog HDZ-a

Ivan Matijević jučer je i službeno potvrdio kako će se kandidirati za predsjednika zagrebačke organizacije HDZ-a, a da će ga na tom putu, iako ne službeno, poduprijeti vrh stranke jasno je iz činjenice da je njegova kandidatura dan ranije u predstavljena šefovima organizacija u gradskim četvrtima. O daljnjem smjeru zagrebačke organizacije stranke govorili su im Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Tomo Medved i Krunoslav Katičić, što nikog nije previše iznenadilo, nakon informacije da su na konzultacijama tijekom vikenda i u ponedjeljak Plenković i Mislav Herman došli do zaključka kako je najbolje da se Herman ipak ne kandidira ponovo na čelnu funkciju u zagrebačkom HDZ-u. Tada se iskristaliziralo i da će u utrku umjesto njega Matijević, no objava njegove kandidature jučer ipak nije prošla sasvim bez iznenađenja.

Jedno od njih je ime Mate Ačkara kao kandidata za potpredsjednika u njegovu timu. Šef HDZ-a Peščenica-Žitnjak prije četiri funkciju je preoteo od Hermanova potpredsjednika Marija Župana, i to uz pomoć Pave Kostopeča, koji je tada bio protukandidat Hermanu, a sada će biti Matijeviću. Ačkarov ulazak u Matijevićev tim dobar dio zagrebačkih HDZ-ovaca zato tumači kao potvrdu da su u vrhu stranke shvatili kako bi Kostopeč ovoga puta doista imao dobru šansu protiv Hermana, što bi oslabilo njihov utjecaj u zagrebačkoj organizaciji, pa su se u posljednji trenutak odlučili na zaokret koji će široko zahvatiti.

Pa su, po viđenju ovih sugovornika, i Matijević i ljudi u njegovu timu, Ačkar, Danijela Blažanović i Maksimilijan Šimrak, izabrani kao oni koji kroz protekle četiri godine nisu bili u krugu Hermana i Župana, što je, kažu, samo po sebi značajna promjena u organizaciji. Drugi, pak, ukazuju da je među Matijevićevim kandidatima za potpredsjednika i Marko Periša, koji se na lokalnim izborima kandidirao uz Hermana za zamjenika gradonačelnika pa zaključuju kako je ipak riječ o "prijenosu vlasti mirnim putem", odnosno kako će se na drugim funkcijama unutar organizacije naći mjesta i za Hermanove najbliže suradnike.

A kad je riječ o Matijevićevim šansama na izborima po sistemu "jedan član – jedan glas", favorit vrha stranke uvijek je do sad bio u velikoj prednosti u odnosu na protukandidate pa će tako biti i sada. Izazov bi mu, međutim, moglo biti to što su izbori po temeljnim ograncima već počeli, ponegdje su i završeni, i da su se članovi dobrim dijelom svrstali u tabore još dok se činilo da će se glavna bitka voditi između Hermana i Kostopeča. Promjena kandidata u zadnji čas sada bi ih mogla zbuniti, a dijelu njih se Matijević tek treba predstaviti jer on, iako slovi za čovjeka terena, do sada nije bio na funkciji koja bi ga upućivala među članstvo u, primjerice, Sesvetama. Kostopeču je, pak, prednost to što je imao više nego dovoljno vremena za pripremu terena, iako naši izvori bliski vrhu HDZ-a računaju kako će njihovom favoritu mjesec dana, koliko je preostalo do izbora, biti više nego dovoljno da odradi posao i u organizacijama izvan svog Črnomerca.