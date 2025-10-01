Matijević i službeno objavio kandidaturu za predsjednika zagrebačkog HDZ-a: 'Uvijek sam na terenu...'

Kako je Večernji list prvi i najavio, Ivan Matijević, šef ogranka HDZ-a Črnomerec, i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a.

"U proteklom razdoblju aktivno sam pridonosio radu HDZ-a na svim razinama stranačkog djelovanja – kao predsjednik Temeljne organizacije na Jelenovcu, predsjednik Organizacije gradske četvrti HDZ Črnomerec i član Gradskog odbora te Nacionalnog odbora stranke, a usto stekao sam i vrijedno iskustvo u izvršnoj vlasti kao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Stalno sam na terenu, među ljudima, nastojeći razumjeti njihova očekivanja, shvatiti njihove probleme i predlagati konkretna rješenja. Tako namjeravam djelovati kao predsjednik Gradske organizacije – uvijek osluškujući dobre ideje i korisne prijedloge naših članova i sugrađana", napisao je Matijević u Facebook objavi.

Kandidati za potpredsjednike su Danijela Blažanović, Mato Ačkar, Maksimilijan Šimrak i Marko Perisa. Naglasio je da tim koji su okupili odražava sve dijelove zagrebačke organizacije, spajajući iskustvo starijih i energiju mlađih, a ponajprije ljude koji dijele domoljubne, demokršćanske i narodnjačke vrijednosti njihove političke obitelji.

Dodao je da će njihov program za Zagreb biti nadogradnja aktivnosti Vlade, s fokusom na ključne teme za građane – rast plaća, priuštivo stanovanje, prometno rasterećenje, gospodarenje otpadom i druge važne aspekte za poboljšanje kvalitete života i razvoj grada. Također, obećao je jasno suprotstavljanje radikalno lijevoj ideologiji koju promovira trenutna gradska vlast.

"Pozivam sve koji smatraju da Zagreb zaslužuje bolje da se pridružite našem timu, koji će u iduće četiri godine na uključiv način raditi na dobrobit svih Zagrepčanki i Zagrepčana, i to s konačnim ciljem da dobijemo povjerenje građana na sljedećim lokalnim izborima 2029. godine", dodao je.