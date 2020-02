Italiji prijeti recesija zbog koronavirusa: Rim dnevno gubi 3 milijuna eura

Koronavirus već je opasno zarazio talijansko gospodarstvo. Povjerenik EU za ekonomiju Paolo Gentiloni kaže da će cijela Europa osjetiti ekonomske posljedice zbog koronavirusa, a talijanska ekonomija, pa i francuska i njemačka, posebno jer su već imale nizak rast BDP-a.

Italiji prijeti recesija jer je glavno industrijsko područje (Milano, Pavia, Lodi), čiji je doprinos talijanskom BDP-u 12 posto, zahvaćeno koronavirusom. Osim toga, i turizam, koji u talijanskom BDP-u ima udjel od 13 posto, zabilježit će znatan pad.

Tuže državu zbog gubitaka

Samo 25 posto manje kineskih turista utjecat će na pad BDP-a za 0,1 postotni bod. Turizam već bilježi goleme gubitke. Smještaj u svim hotelima u Veneciji, primjerice, otkazani su do ljeta. Rim dnevno gubi tri milijuna eura zbog manjeg broja turista i slabijeg posjećivanja javnih mjesta, izlazaka u restorane. Čak i u veljači u Rimu je popunjenost hotela bila 80 posto, a sada je jedva 25 posto. Savez rimskih hotelijera namjerava tužiti državu zbog nanesenih im gubitaka jer su čelnici regija, htijući se pokazati čuvarima nacije, donosili zabrane koje su upropastile ekonomiju.

Talijanska civilna zaštita objavila je jučer da je u Italiji od koronavirusa oboljelo 530 ljudi, 14 ih je umrlo, a ozdravile su 42 osobe među onima koji su bili vođeni kao bolesnici. No, među onima koji su dvostruko kontrolirani te se pokazalo da su pozitivni na koronavirus samo su 282 osobe. Od 530, ali nepotvrđenih bolesnika, njih su 474 pod liječničkim nadzorom, od kojih se 278 nalazi u kućnoj izolaciji, a 159 je smješteno u bolnice, od kojih 37 na intenzivnoj njezi.

No, te brojke uvode zbrku jer se u Italiji objavljuju i podaci o pozitivnima nakon prve analize uzorka, brisa, a Svjetska zdravstvena organizacija traži od svih zemalja da priopćavaju samo utvrđeni broj bolesnika, odnosno nakon druge analize. Ravnatelj bolnice Spallanzani Giuseppe Ippolito kazao je jučer u razgovoru sa stranim novinarima u Rimu, u poznatoj Stampa Esteri, da će se ubuduće priopćavati samo utvrđeni broj bolesnika, a ne i onih pod sumnjom da su zaraženi.

U Stampa Esteru došli su i ministri vanjskih poslova i zdravstva Luigi Di Maio i Roberto Speranza kako bi objasnili da u Italiji nema opasnosti od koronavirusa i da turisti i poslovni ljudi mogu slobodno dolaziti.

Koronavirusom zahvaćeno je samo 0,1 posto od 7400 talijanskih općina, odnosno 0,089 posto ukupnog stanovništva Italije, a izolirani teritorij manji je od 0,01 posto, kazao je stranim novinarima Di Maio. U svijetu je pak dojam da je cijela Italija pod zarazom, a samo je, primjerice, 0,5 posto regije Lombardije pod karantenom, što je 0,04 posto ukupnog nacionalnog teritorija, dok je u Venetu zahvaćeno samo 0,2 posto teritorija te regije.

Plač za prolivenim mlijekom

Di Maio je kazao da je važno ne sudjelovati u širenju dezinformacija o zaraženima koronavirusom, na što su i strani novinari upozoravali ministre. A te informacije dijele upravo talijanske službe, odnosno šef talijanske civilne zaštite Angelo Borrelli. On naime iznosi podatke o zaraženima koji su bili pozitivni samo nakon prve analize.

Npr., službeno je objavljeno da je u regiji Lazio troje ljudi zaraženo, no oni su u toj regiji pod sumnjom samo zato što su boravili u rimskoj bolnici – inače, ni u Rimu ni u Laziju nije zabilježen nijedan bolesnik. Bili su to dvoje kineskih turista i talijanski istraživač koji je u bolnicu u Rimu prebačen iz Wuhana. Svi su oni ozdravili, no ipak ih se vodi kao zaražene u središnjoj regiji Italije.

Talijanska politika sada, slikovito rečeno, plače nad prolivenim mlijekom, a prolila ga je sama donijevši odluku o zatvaranju škola u cijelim regijama, pa čak i u Basilikati, gdje nema nijednog oboljelog. U Lombardiji su bili skratili radno vrijeme kafića do 18 sati, kao da se virus širi samo poslije 18 sati. Odluka je potom povučena.