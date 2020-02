Hoće li se koronavirus u Italiji odraziti na hrvatski turizam i gospodarstvo?

Koronavirus i prve žrtve u Italiji tu su neugodnu prijetnju dovele i na naš prag.

Vijesti iz susjedne zemlje stižu jedna za drugom, neizvjesnost je velika, mogućih scenarija puno, ali za ekonomskog analitičara Ljubu Jurčića i dalje ima izgleda da sve završi bez većih poremećaja i za ekonomsku aktivnost Italije i za hrvatsku suradnju s tom zemljom. Pritom, upravo se Italija smjenjuje s Njemačkom na poziciji glavnog hrvatskog partnera u robnoj razmjeni.

– Stavi li Italija to pod kontrolu, čak i uz dvostruko više oboljelih nego što ih je trenutačno, neće biti značajnijih negativnih efekata. Dakako, kompanije koje imaju partnere u dvije talijanske regije koje su u svojevrsnoj karanteni imat će šteta, ali za nas je trenutačno sretna okolnost što poslove s Italijom nemaju naše velike kompanije, već se radi o puno manjih tvrtki i, da tako kažem, usitnjenijoj suradnji. Ni globalno gledano zasad zapravo nema drame. Svjetsko gospodarstvo svake godine zbog raznih pandemija gubi oko 600-700 milijardi dolara, a pod uvjetom da nas ne čekaju neka nova, velika neugodna iznenađenja, ni koronavirus neće znatnije povećati taj iznos. No, ako se virus i strah nastave širiti Europom, to će utjecati na putovanja, a onda može ugroziti i našu sezonu. Nepoznanica je puno, ožujak je ključan, tada će puno toga biti jasnije – kaže Jurčić

Pojedini talijanski domaćini već se suočavaju s drastičnim padom turističke potražnje. Za vlasnika njemačkog turoperatora ID Riva Tours, Selimira Ognjenovića, ništa čudno.

– Strah je loš suputnik, neki se boje jesti u kineskim restoranima i ovdje u Münchenu. Nama bi psihoza oko koronavirusa mogla uzeti nešto predsezonskih gostiju, za Uskrs i u svibnju. Nijemci koji ovih dana bukiraju odmor, ako biraju između predsezone i posezone, biraju posezonu. Oni, pak, koji će na odmor ljeti, nerijetko odgađaju konačnu odluku – kaže Ognjenović, koji smatra da će Hrvatska, kako se god stvari budu razvijale, proći bolje od većine konkurenata.

– Dostupni smo im i relativno blizu, k nama se može krenuti i u zadnji tren...