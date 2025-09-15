Italija je ovih dana simbolično okončala Drugi svjetski rat sa Slovenijom, a vrijeme je da ga napokon okonča i s Hrvatskom

Svi znamo da otimači teško i iznimno nevoljko vraćaju oteto. Grci se već godinama, bolje rečeno desetljećima, natežu s Velikom Britanijom pokušavajući vratiti zbirku klasičnih grčkih skulptura koju su Britanci prije dva stoljeća odnijeli iz Partenona. Riječ je o skulpturama što ih je početkom 19. stoljeća iz Atene odnio lord Elgin, uz privolu tadašnjih osmanskih vlasti, da bi ih zatim prodao Britanskom muzeju, gdje se nalaze od 1817. godine. Spor oko tih umjetnina neprocjenjive vrijednosti, starih oko 2500 godina, vodi se još od 19. stoljeća, ali nema nikakvih naznaka da bi se uskoro mogao okončati, s obzirom na to da se London stalno poziva na britanski zakon o nacionalnoj kulturnoj baštini, po kojem i ti predmeti, koje su britanski osvajači u svojim pohodima "spašavali" diljem svijeta, spadaju u nacionalnu kulturnu baštinu koja ne smije napustiti Veliku Britaniju.