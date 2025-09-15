Italija je ovih dana simbolično okončala Drugi svjetski rat sa Slovenijom, a vrijeme je da ga napokon okonča i s Hrvatskom

Svi znamo da otimači teško i iznimno nevoljko vraćaju oteto. Grci se već godinama, bolje rečeno desetljećima, natežu s Velikom Britanijom pokušavajući vratiti zbirku klasičnih grčkih skulptura koju su Britanci prije dva stoljeća odnijeli iz Partenona. Riječ je o skulpturama što ih je početkom 19. stoljeća iz Atene odnio lord Elgin, uz privolu tadašnjih osmanskih vlasti, da bi ih zatim prodao Britanskom muzeju, gdje se nalaze od 1817. godine. Spor oko tih umjetnina neprocjenjive vrijednosti, starih oko 2500 godina, vodi se još od 19. stoljeća, ali nema nikakvih naznaka da bi se uskoro mogao okončati, s obzirom na to da se London stalno poziva na britanski zakon o nacionalnoj kulturnoj baštini, po kojem i ti predmeti, koje su britanski osvajači u svojim pohodima "spašavali" diljem svijeta, spadaju u nacionalnu kulturnu baštinu koja ne smije napustiti Veliku Britaniju.
Giorgio Armani i priča o kaputu, šivanom na Ilici 1934., od sivog rebrastog sukna nabavljenog u Londonu
Prije nekoliko godina Armanijevo se bogatstvo procjenjivalo na 8,3 milijarde dolara, i bio je bogatiji od Silvija Berlusconija. Zaista je u današnje vrijeme čudo da radni čovjek postane bogatiji od razbojnika i političara. Giorgio Armani bio je čestit čovjek
Rat se ne vodi između desnice i ljevice, nego između onih koji za taj rat jesu ili nisu
Glupo je i opasno tvrditi da Kirkovo ubojstvo u Americi znači da se to mora dogoditi i kod nas, jer takvim se komentiranjem radikalizira stvarnost koju nitko ne želi
Atentat na Kirka dio je krvavog niza, ali nikad mase nisu tako likovale
Kršćanstvo počiva na uvjerenju da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da mu dostojanstvo pripada bez obzira na političku ili ideološku oznaku. Sam je Kirk često citirao da su sva ljudska bića "sveta jer nose pečat Stvoritelja" i da bez te premise ni sloboda ni Ustav nemaju smisla.
Za nas su bili teška bijeda, Jugoslavija im je bila simbol napretka, a sad su, oni, a ne mi, ušli u ekskluzivan klub
Zašto nam u vijestima kao udarna vijest nije preneseno da se Poljska upravo pridružila vrlo ekskluzivnom klubu zemalja bilijunaša. U svijetu postoji 20 takvih zemalja
Pozadina SDP-ova obrata: tolerirajući ZDS, brani zvijezdu petokraku
Uvođenjem iznimnih situacija za ZDS stranka poručuje: priznajemo da simbol može imati dvoznačne konotacije, da ga se ne može tumačiti isključivo u kontekstu NDH nego i u kontekstu Domovinskog rata.
Izašavši iz međunarodne izolacije, Putin pokušava testirati može li se izvući nekažnjeno i s napadima na teritorij NATO-a
Čini se da je u ovom slučaju riječ o akciji 'borbenog izviđanja'
Licemjeri bolje prolaze od besramnika. Imaju auru neizvjesnosti
Licemjer je poput zamotanog paketa u kojem ne znamo što je, besramnik je poput škartiranog proizvoda izloženog na izlazu iz trgovine i može se uzeti u pola cijene.
Događaji u Europi pokazuju kako se civilizacija može uništi u nekoliko desetljeća suludih politika
Europske metropole naseljavaju elite i imigrantski lumpenproletarijat. Deindustrijalizacija i pretvaranje europske industrije u industriju usluga natjerala je domaće stanovništvo nazad u provinciju, dok predgrađa sada naseljavaju imigranti koji opslužuju elitu.
SDP-ov izlazak iz rova i kopernikanski zaokret dobar je za Hrvatsku
Promjenom stajališta uz uvažavanje naših uistinu složenih povijesnih okolnosti SDP je dao priliku društvenom dijalogu
Najveća enigma: hoće li Europa uvući Ameriku u sukob s Rusijom
Čini se da je globalni sukob između Rusije i Zapada na rubu potpune eskalacije. Zadnji incident s podizanjem NATO-ovih aviona i obaranjem ruskih dronova iznad Poljske izaziva jezu, jer se čuje prizivanje famoznog članka 5