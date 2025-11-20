Naši Portali
UHIĆENJA U TRI GRADA

Detalji nove akcije USKOK-a: 'Pričalo se da nešto nije u redu, sumnja se u nepravilnosti vezane uz gradnju tog objekta'

Zagreb: Igor Filipčić, predstojnik Klinike za psihijatriju Sveti Ivan
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/6
Autori: Ivana Jakelić, Romana Kovačević Barišić
20.11.2025.
u 11:14

USKOK i MUP su priopćili da su u tijeku hitne dokazne radnje, što znači da se pretražuju kuće, stanovi i poslovni prostori osumnjičenika, nakon čega će svi nađeni dokazi biti poslani na vještačenje

Ranom zorom, USKOK i policija pokucali su na vrata više osoba na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine koje se sumnjiče za koruptivna djela. Prema priopćenjima policije i USKOK-a sumnja se da su koruptivna djela počinjenja prilikom izvođenja građevinskih radova na jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je Vladimir Grošić koji je do nedavno bio ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Po neslužbenim informacijama, osim Vladimira Grošića, osumnjičena je i glavna sestra Kristina B. te poduzetnik Radoslav R.
Ukupno se na meti USKOK-a našlo 11 osoba i tvrtki koje se sumnjiče za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da se muljali s radovima  na adaptaciji dnevne bolnice za ovisnosti. Bila je riječ o poslu vrijednom oko dva milijuna eura, a kako bi se izbjegla javna nabava posao se razlomio na više jednostavnih postupaka. Da bi se prikrilo muljanje s novcem on se prebacivao s računa na račun te se, kako se sumnja, koristio i za kupnju nekretnina.

USKOK i MUP su priopćili da su u tijeku hitne dokazne radnje, što znači da se pretražuju kuće, stanovi i poslovni prostori osumnjičenika, nakon čega će svi nađeni dokazi biti poslani na vještačenje, dok će osumnjičenici biti dovedeni u USKOK na ispitivanje, nakon čega će se odlučiti hoće li i za koga biti tražen istražni zatvor. Akcijom USKOK-a i policije su osim Grošića, obuhvaćene još neke osobe i tvrtke. Kako doznajemo, istražitelje zanima nova zgrada za dnevne bolnice u Jankomiru. Riječ je o izdvojenom objektu budućih dnevnih bolnica, sagrađenom u neposrednoj blizini, pokraj Kauflanda koji se nalazi preko puta jankomirske bolnice.

– Pričalo se proteklih dana da nešto nije u redu, kako se sumnja u neke nepravilnosti vezane uz gradnju i uređenje tog objekta. U njemu su planirane dnevne bolnice, a trenutačno je prizemlje zgrade uređeno, dok je potkrovlje još uvijek u roh-bau fazi – rekli su nam neki od zaposlenika u bolnici.

sporna zgrada psihijatrije Jankomir
Foto: Google Maps/Screenshot

Inače, Grošić je krajem listopada razriješen dužnosti ravnatelja i to kako je tada priopćeno iz Gradske uprave Grada Zagreba zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Tada je navedeno da je Gradski ured za unutarnju kontrolu i reviziju na zahtjev gradonačelnika Tomislava Tomaševića proveo kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na projektu Dnevne bolnice za ovisnosti. Nalaz revizije potvrdio je nepravilnosti u provedbi postupaka, nakon čega je sastavljeno izvješće koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom proslijedio Upravnom vijeću Klinike. Na sjednici održanoj 29. listopada Upravno vijeće donijelo je odluku o razrješenju Grošića s dužnosti ravnatelja, a Grad Zagreb je, na temelju izvješća o nepravilnostima, 31. listopada podnio prijavu DORH-u .
Ključne riječi
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan USKOK uhićenja

Komentara 5

Pogledaj Sve
VR
Vrapčanac
09:51 20.11.2025.

Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan je bolnica u vlasništvu Grada Zagreba, isto kao dom zdravlja Zagreb Zapad gdje su nedavno uhićivana ravnateljica i zamjenica, u oba slučaja koruptivne radnje u okviru građevinskih radova na zdravstvenim objektima, slučajno ili indikativno? Na zadnjoj sjednici Gradske skupštine Tomašević odbija dati zastupnicima izvješće o nadzoru bolnice, ali niti ne pokazuje kaznenu prijavu. U ovom tekstu piše isključivo nešto što je mogao napisati Grad, ali koliko ja vidim iz toga Grad prvo nekog smjenjuje a tek poslje navodno (ničime nije dokazano) podnosi kaznenu prijavu, logika kaže da nekoga prijavljuješ odmah čim saznaš za kazneno djelo, bez odgode, a tek kasnije rješavaš status. I pitanje jedno, da li je ravnatelj stvarno smijenjen i dobio otkaz ili kao Kosta Kostanjski bude samo formalno smijenjen ali i dalje radi u bolnici, hoće li se i tamo šikanirati svjedoci koji će ga teretiti kao što je to priznala okrivljena ravnateljica ustanove za upravljanje sportskim objektima.

AN
Antonio1952
10:32 20.11.2025.

Sve postenjacine samo im treba vlast i odlucivanje o novcu.

HA
Hary3
11:03 20.11.2025.

Možeju.

