Velika akcija USKOK-a u tri hrvatska grada: Doznajemo tko je uhićen

Po nalogu USKOK-a, uhićenja i hitne dokazne radnje provode policijski službenici Uprave kriminalističke policije na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list među uhićenima je Vladimir Grošić bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

O svemu se oglasio i MUP. "Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine. Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela, a postupanjem je obuhvaćeno i nekoliko pravnih osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji. Sve osumnjičene osobe će nakon provođenja hitnih dokaznih radnji biti predane u pritvorsku policijsku jedinicu", stoji u priopćenju.