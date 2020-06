Istra i Primorje biraju Restart, mandate uzima još samo HDZ

Da su u nedjelju izbori, u 8., 9. i 10. izbornoj jedinici najviše mandata dobila bi Restart koalicija – 17, HDZ bi osvojio 16, Domovinski pokret 2 kao i Most dok bi jedan mandat išao Stipi Petrini koji je na listi sa Živim zidom. Pokazuje to najnoviji HRejting za tri spomenute jedinice, istraživanje koje je za HRT provela Promocija plus od 14. do 22. lipnja na uzroku od šest tisuća ljudi.

Kada se ovim rezultatima pribroje rezultati iz šest izbornih jedinica koje je HRT objavio u četvrtak i srijedu, može se kazati da su Restart koalicija i HDZ s po ukupno 47 mandata svaki izjednačeni (nedostaje još samo rezultat za 1. jedinicu i 11., koja obuhvaća dijasporu) dok je Domovinski pokret na ukupno 15 mandata.

Mandat i Stipi Petrini

U 8. jedinici najbolje stoji Restart koalicija s 47% glasova dok je HDZ na 19,7%. Koalicija oko Živog zida je na 4,4% podrške, a identičnu podršku ima i lijevi savez. Ispod praga je Domovinski pokret s 4,2 posto potpore, Most s 2,8% te Demokrati i Laburisti s 2,3 posto. Tu je i 8,5% neodlučnih. Mandate trenutačno osvajaju tek dvije liste i to Restart 9 i HDZ 3 mandata. Do preostala dva najlakše mogu opet Restart i HDZ.

I dok je osma SDP-ova, deveta je ostala HDZ-ova utvrda. Tu HDZ osvaja 37%, Restart je na 20,2 posto, a Domovinski pokret na 10,2. Most, koji vodi Miro Bulj, je na 9,6, a iznad praga je i Stipe Petrina sa 6,1% koji predvodi koaliciju oko Živog zida. Neodlučnih je više od 10%. Prevedeno u mandate, HDZ dobiva 7 mandata, Restart 3, Domovinski pokret jedan kao i Most te jedan Stipe Petrina.

Preostalom rubnom mandatu najbliži je Restart. HDZ je prvi izbor i u desetoj jedinici s 33%, Restart ima 26,2 posto, Domovinski pokret 8,5 posto, a Most 8,3 posto. Neodlučnih je gotovo 10%. Tu HDZ, prema anketi, dobiva šest mandata, pet ide Restartu te po jedan Škorinu Domovinskom pokretu i Mostu. Zadnjem mandatu najbliži je HDZ.

Snaga pojedinca u 9. jedinici

Politički analitičar Božo Skoko kaže da istraživanje pokazuje da tradicionalna stranačka uporišta SDP-a i HDZ-a žive i dalje, ali i da Škorina opcija uspijeva uzeti najveći dio birača Mosta, potom HDZ-a te dio birača nekada sklonih SDP-u. Ni u 8. ni u 9. nema iznenađenja.

U 9., kaže Skoko, pokazuje se i snaga pojedinaca na izbornim listama kao što su Zekanović, Petrina i Bulj te bez obzira na to što dobar dio biračkog tijela osjeća prema njima nekakav animozitet, oni imaju svoje biračko tijelo, što pokazuje da se političar ne treba nužno svidjeti svima da bi se dočepao Sabora.

– Dosta protestnih glasova odlazi i manjim opcijama i objektivna je opasnost da oni budu izgubljeni. A ono što je najvažnije jest da nijedna opcija još nije dobila naklonost 12-15 posto birača i oni bi mogli biti presudni – kaže Skoko.

Za 10. izbornu jedinicu Skoko kaže da pokazuje značajan pad Mosta čije je birače vjerojatno preuzeo Škoro, a može se pretpostaviti i da je uzeo dio birača i HDZ-u.

Politički analitičar Mate Mijić kaže da sve što smo do sada vidjeli od HRejtinga upućuje na to da bi HDZ-ovci u finišu kampanje naglasak trebali staviti na molitvu krunice na Kamenitim vratima da im se izborni rezultat doista poklopi s ovim istraživanjem.

– Za njih ovo znači minimalne gubitke u odnosu na 2016. iako se na njihovoj strani spektra u vidu Domovinskog pokreta pojavila opcija koja će, po svemu sudeći, ostvariti rezultat sličan Mostovu iz 2015. kad su bili totalni hit. Mislim da to ipak odudara od realnog stanja, možebitno i zato što je samo istraživanje provedeno prije slučaja s teniskim turnirom u Zadru i polemike oko premijerove samoizolacije, ali dijelom i zbog nezanemarivog broja neodlučnih birača – drži Mijić.