Istok Hrvatske probudio potres: 'Probudila me tutnjava i dobro je zaljuljalo'

Potres jačine 3,6 stupnjeva s epicentrom 8 km od Belog Manastira uznemirio je rano jutros, negdje oko 6 sati i 12 minuta, stanovnike na istoku Hrvatske. Prema izvještaju EMSC-a epicentar potresa bio je na oko 8 km dubine, a po komentarima korisnika popularne aplikacije osjetio se i u Osijeku.

#Earthquake 21 km N of #Osijek (#Croatia) 20 min ago (local time 06:12:32). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

