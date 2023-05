Ispred beogradske škole crtež ubijenog zaštitara Dragana: 'Naš heroj!'

Učenik sedmog razreda, rođen 2009. godine, pucao je jučer oko 8.40 sati u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar, dok su šestero djece i nastavnica ranjeni, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije. Škola ni danas ne radi, a policija stoji ispred ulaza gdje se ostavljaju svijeće i cvijeće. Kako bi zapalili svijeću i položili cvijeće, učenici i nastavnici organizirano dolaze pred školu.

Ispred škole ostavljen je i crtež kao spomen na ubijenog zaštitara Dragana, na kojem piše: "Naš heroj!". Zaštitar je bio prva žrtva. Ubijen je u predvorju škole odmah kada je K.K. ušao. Pucao mu je u glavu. Uz njega su ubijene i dvije dežurne učenice. I roditelji i učenici su puni riječi hvala za njega. Kažu da je bio desna ruka svima u školi.

Kako vrijeme odmiče doznaje se i sve više detalja ovoga strašnog događaja koji je potresao cijelu Europu. Po riječima roditelja i zaposlenika ove škole, OŠ Vladislava Ribnikara je jedna od elitnih školi, ne samo u Beogradu nego i u cijeloj Srbiji. Učenici su djeca iz cijeloga Beograda čiji roditelji žele da im djeca pohađaju ovu školu.

Kažu i kako je dječak, koji je počinio masakr, uvijek bio povučen i miran te da nikada nisu niti mogli zamisliti da bi mogao počiniti nešto ovako. Kažu i kako je bio odličan učenik pa čak i da je išao na razna školska natjecanja. Bio je po malo neprihvaćen u društvu te je prvih šest godina išao u suprotnu smjenu. Ove godine je, vjerojatno radi činjenice da je bio neprihvaćen u društvu, a neki kažu i da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, prešao u suprotnu smjenu.

- To nas je sve po malo čudilo jer on ima mlađu sestru koja pohađa istu ovu školu i koja je ostala u drugoj smjeni. Obično roditelji gledaju da im djeca idu u istu smjenu radi prijevoza pa nam je to bilo čudno. Inače, znam i roditelje te djece koji su uvijek bili u redu i korektni – kaže nam jedna od nastavnica ove škole.

Svi se slažu kako je dječak sve ovo što je jučer učinio i planirao. U prilog tome govori i plan škole kao i popis imena koji su mu bili na neki način mete. Ova nastavnica, koja iz razumljivih razloga ne želi da joj spominjemo ime, kaže kako se na tom popisu nalaze imena učenika iz više razreda, odnosno svi oni koji su mu se na neki način zamjerili. Imao je i plan škole. Da je planirao nešto napraviti govori i to da nije došao na prvi školski sat nego da je došao nakon što su otišli roditelji koji su svoju djecu doveli u školu.

VIDEO Tisuće Beograđana sinoć se okupilo se ispred škole u kojoj se dogodio stravičan zločin