Srbija zavijena u crno, liječnici objavili kakvo je stanje ozlijeđenih: 'Djevojčica s ozljedama glave kritično'

Tuga i bol u Srbiji. Četrnaestogodišnji učenik pucao je jučer oko 8.40 sati u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Riječ je o učeniku sedmog razreda rođenom 2009. godine. U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar, dok su šestero djece i nastavnica ranjeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u srijedu je, nakon masovnog ubojstva predložio vladi deset mjera među kojima je snižavanje granice za kaznenopravnu odgovornost s 14 na 12 godina, uz dvogodišnji moratorij za držanje i posjedovanje oružja i strogu kontrolu dozvola.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

9:15 - Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije apeliralo je danas na sve vlasnike da oružje drže savjesno, zaključano u sefovima, kasama ili ormarima, tako da bude nedostupno neovlaštenim osobama, a posebno djeci. MUP je apelirao i da vlasnici oružja provjere je li ono nenapunjeno, odnosno odvojeno od municije, kao i da ključeve ili šifre od kasa, sefova i ormara u kojima drže oružje, učine nedostupnim drugim osobama, posebno djeci.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:12 - Vrlo uznemirujuća snimku u trajanju od gotovo dvije minute objavili su neki srpski portali, među njima i Blic. Više pročitajte OVDJE.

9:10 - Psihologinja Brankice Stanojević, s više od 30 godina iskustva u radu s djecom i roditeljima za Novu.rs objasnila je kako je moguće da se mogla dogoditi ovakva tragedija. Više pročitajte OVDJE.

8:21 - Direktor KCS-a dr Milika Ašanin rekao je da je troje od četvero ranjenih koji su Urgentnom centru sasvim dobro, da su budni i da s njima liječnici razgovaraju. Riječ je o dvoje učenika i nastavnici.

“Što se tiče četvrtog pacijenta, on je došao s teškim, kompleksnim, prostrjelnim ozljedama grudnog koša, vrata i kičme, imao je dvije operacije. On je bolje, budan je, ali moramo kvalificirati da je stanje kritično. Danas ćemo imati serije kontrolnih pregleda i snimki da vidimo efekte operacija“, rekao je Ašanin, piše RTS.

Direktor Tiršove Siniša Dučić rekao je da su dva dječaka s prostrjelnim ranama nogu koja su smještena u toj instituciji stabilno, dok je djevojčica koja je operirana s ozljedom glave životno ugrožena i u kritičnom je stanju.

“Liječnici rade sve da je održe na životu, ali jako je teško opće stanje i životno je ugrožena. Zasad nisu planirane nove operacije“, rekao je dr Dučić.

8:04 - Veliki broj građana i ovog jutra strpljivo čeka red na Institutu za transfuziju kako bi dali krv. Mirjana Knežević iz Instituta kaže da su jučer imali dovoljno rezervi da odmah odreagiraju te u KCS i Tiršovu pošalju sve što je neophodno.

"Jučer je 479 sugrađana ovdje dalo krv, 689 jedinica krvi je ukupno skupljeno, od jutros je sigurno već 100 ljudi koji čekaju. Krv treba svaki dan", rekla je Mirjana Knežević.

Napominje da se ne mogu odmah sve jedinice potrošiti, jer je potrebno vrijeme da se krv testira, a određene komponente imaju rok trajanja. "Zato je važno da se ne daje krv samo jučer, danas i sutra, već da redovno dajemo krv", zaključila je Mirjana Knežević, javlja RTS.

7:42 - Maloljetni napadač i njegovi roditelji su privedeni, a ocu dječaka određeno je zadržavanje do 48 sati.

7:23 - Još šestoro učenika s ozljedama od vatrenog oružja nalaze se u klinici u Tiršovoj kao i nastavnica. Kako bi pružili podršku obiteljima žrtava nastavnicima i učenicima kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška, Institut za mentalno zdravlje u Beogradu otvorio je dvije telefonske linije: 063 8681757 i 063 8682217.

7:05 - Djed jedne od žrtava koja je nastradala na hodniku škole kao dežurni učenik došao je da oda počast tragično nastradaloj djeci i zaštitaru.

- Sve mislim nije istina, javit će mi da je moja unuka došla kući... - kaže neutješni čovjek, piše Republika.

>> OPŠIRNIJE

6:52 - Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost od 5. svibnja. Beogradske škole u srijedu popodne nisu radile, a nastava u svim školama u Srbiji u četvrtak počet će minutom šutnje. Beograđani su se sinoć u večernjim satima okupili na Cvjetnom trgu u centru grada i osnovnoj školi u kojoj je došlo do zločina kako bi izrazili sućut obiteljima poginule djece. Promet u centru grada je tim povodom prekinut, a organizirano je i okupljanje ispred škole danas u 14 sati.

Građani su u jednom trenutku krenuli pozivati i na ostavku ministra obrazovanja Branka Ružića, a Danas.rs navodi kako je u nekoliko navrata održano i više manjih govora. Roditelji djece koja pohađaju tu školu revoltirani te im smeta što se cijeli slučaj politizira, zbog čega su se građani ubrzo počeli i razilaziti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

6:40 - O slučaju pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je poginulo osmero djece i zaštitar, oglasio se i načelnik beogradske policije Veselin Milić koji je otkrio okolnosti koje su se odvijale u vrijeme zločina.

- Kada je dječak pozvao policiju, rekao je da je pucao u ljude u školi i da je on, u toj izjavi koja je snimljena, psihopat koji se mora smiriti. To je rekao i kada je pozvao dežurnog djelatnika Komandno-operativnog centra, u prvoj izjavi na njegov telefonski poziv za prijavu događaja, izjavio je da je nakon pogubljenja, budući da ga hvata strah, panika i čudno disanje, bilo ispravno pozvati policiju i prijaviti incident - ispričao je Milić. Šef beogradske policije kazao je i kako zasad nisu mogli zaznati motiv jer se radi o djetetu, čak ne ni o mlađem maloljetniku.

6:20 - Kako vrijeme odmiče doznaje se i sve više detalja ovoga strašnog događaja koji je potresao cijelu Europu. Po riječima roditelja i zaposlenika ove škole, OŠ Vladislava Ribnikara je jedna od elitnih školi, ne samo u Beogradu nego i u cijeloj Srbiji. Učenici su djeca iz cijeloga Beograda čiji roditelji žele da im djeca pohađaju ovu školu. Kažu i kako je dječak, koji je počinio masakr, uvijek bio povučen i miran te da nikada nisu niti mogli zamisliti da bi mogao počiniti nešto ovako. Kažu i kako je bio odličan učenik pa čak i da je išao na razna školska natjecanja. Bio je po malo neprihvaćen u društvu te da je prvih šest godina išao u suprotnu smjenu. Ove godine je, vjerojatno radi činjenice da je bio neprihvaćen u društvu, a neki kažu i da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, prešao u suprotnu smjenu.

6:15 - Ubojica je ušao na glavni ulaz škole i to bez ikakvih problema jer je i sam učenik škole tako da nije bio ni na koji način sumnjiv zaštitaru škole. Imao je ruksak u kojemu su bila dva pištolja i četiri molotovljeva koktela. Odmah u predvorju škole pucao je u zaštitara kojega je pogodio u glavu. Tu je usmrtio i dvije djevojčice iz petoga razreda koje su bile dežurne u školi i to po prvi put. Potom se uputio prema kabinetu povijesti i to opet ciljano. Odmah nakon što je otvorio vrata pucao je i ranio nastavnicu škole koja mu je iz nekog razloga bila kriva za nešto. Potom je počeo pucati po ostalim učenicima i to opet ciljano. Potvrdio je to i otac jedne od djevojčica, koja je bila u tome razredu, a koja mu je rekla kako ju je ubojica pogledao, ali i da je potom pištolj skrenuo dalje. Učenici kažu kako su u prvi trenutak mislili da se radilo o petardama, ali i da su ubrzo, kada je ušao u učionicu, postali svjesni što se događa.

Počela je odmah panika i bježanje iz učionice. Pri tome je on nastavio i dalje pucati. Kasnije je pronađeno više od 50 čahura od ispaljenih metaka. Imao je uz sebe četiri spremnika puna metaka, a nekoliko metaka mu je ostalo i neispaljeno. U cijeloj panici koja se događala dio učenika je iskakao kroz prozor. Dobro su reagirali zaposlenici škole koji su zaključavali svoje učionice kako bi spasili učenike.