Poznata psihologinja: Ovo je alarm, stavite se u poziciju djeteta, jedna stvar posebno zabrinjava

Četrnaestogodišnji učenik pucao je jučer oko 8.40 sati u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Riječ je o učeniku sedmog razreda rođenom 2009. godine. U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar, dok su šestero djece i nastavnica ranjeni. Psihologinja Brankice Stanojević, s više od 30 godina iskustva u radu s djecom i roditeljima za Novu.rs objasnila je kako je moguće da se mogla dogoditi ovakva tragedija.

"Postoje neki opći društveni faktori s jedne strane i s druge osobni, a kad dođe do negativnog presjeka te dvije stvari, onda se nažalost dogodi ovakva tragedija", kazala je psihologinja. U nedostatku više informacija o pozadini ovog strašnog događaja, kaže da je samo moguće pretpostaviti što je uzrok. "Može se pretpostaviti da je to dijete bilo u nekom velikom osobnom problemu i da je pokušalo problem riješiti na način koji je njemu bio dostupan i da je moguće da nije imao neki drugi model za rješavanje krizne situacije u kojoj je bio“, kaže.

Sve to se tiče i obitelji i društva, koji nerijetko ostanu nijemi na eventualne prve znake da dijete ima problem. "Postoje individualni faktori, recimo, emocionalna preosjetljivost i nestabilnost, osjećaj frustriranosti, ali mi ne znamo sigurno je li dijete slalo neke znakove i signale da nešto nije u redu, pa da oni nisu prepoznati na adekvatan način. Ali postoje i te situacije kada se dijete sasvim povlači, a to povlačenje je zapravo često signal da nešto nije u redu. Ne znamo je li ono ukazivalo ili reklo da ima neki problem, a da su odrasli prokomentirali da to nije ništa strašno i da će proći", dodaje.

Stvari treba gledati iz ugla djeteta, objasnila je.

"Svi mi odrasli moramo da se stavimo u poziciju djeteta, da ne gledamo stvari kroz našu vizuru, već iz ugla djeteta. Nešto što je nama trivijalno i djeluje kao sitnica, za dijete može predstavljati veliki stres i izvor frustriranosti. Zato djetetu nikad ne treba reći – ma pusti, nije to ništa, već treba prihvatiti da to što nama djeluje nebitno možda je veliki problem za dijete. Ne treba nikoga unaprijed optuživati, ali moguće je da je dijete reklo nekom da ima neki problem, a da mu je rečeno – nije to ništa strašno, i onda je ono posegnulo za onim što je imalo kao model za rješenje frustracije. Moguće je da je dijete pokazivalo i indirektne znakove da nešto nije u redu, recimo, znake indirektnog agresivnog ponašanja, povlačenja. Uglavnom, nagle promjene u ponašanju jesu također apel za pomoć, na primjer, ako je bilo druželjubivo, a postane svađalački nastrojeno, ako počne izbjegavati prijatelje, da se povlači iz komunikacije s roditeljima, ako postaje nervozno, ako se jave promjene u apetitu, ako je nenaspavano. Mi ne znamo je li se to događalo, ali moguće je i da su se neke stvari skupljale“, kaže Brankica Stanojević i dodaje da posebno zabrinjava što je dijete znalo koristiti pištolj.

Također, nije poznato jesu li se kod djeteta taložile neke stvari iz okruženja, pa je onda nešto bilo okidač, ali činjenica je da su djeca danas izložena modelima ponašanja koja potenciraju nasilje. "Vi gledate milijun serija, i domaćih i stranih, gdje je uzimanje pištolja način da se riješi problem, gdje je nasilje sredstvo da se riješi situacija. To nas vraća na širi kontekst da je nasilje visoko vrednovano. Mi ga negiramo riječima, ali u realnosti je drugačije.“ To je alarm da se jedno društvo dobro preispita o tome šta mi nudimo djeci, dodala je.

