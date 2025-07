Iseljenici bez filtera podijelili svoja iskustva: 'Mjesečno uštedim toliko da mi je neugodno reći'

Na Redditu se nedavno povela iskrena i žustra rasprava na temu “Kako je živjeti u drugoj zemlji u odnosu na Hrvatsku?”, u kojoj su se oglasili deseci iseljenika, povratnika i znatiželjnika. Od komparacija plaća, zdravstva i birokracije, do osjećaja pripadnosti, mentaliteta i – naravno – hrane, korisnici su podijelili svoja osobna iskustva života izvan domovine.

"Sve ovisi od osobe do osobe. Evo, meni je dobro (Austrija). Malo je skupo, ali skupo je i u Hr., i to bolesno skupo s obzirom na životni standard. Pošto sam rođen i odrastao na selu, to mi nedostaje tamo gdje sam sada, iako je mjesto samo po sebi kombinacija mirnog gradića okruženog selima, ali nije to to kad živiš u stanu, a ovdje u Hr., kad izađem iz kuće, imam svoje dvorište, odmah iza šuma, a s druge strane livade i polja. Eto, to je jedino što mi nekako fali, pogotovo sad u proljeće. Socijalni život, obilaženje kafića i beskorisno blejanje nimalo mi ne nedostaje jer nisam to ni u Hr. previše prakticirao. Imam normalno radno vrijeme od ponedjeljka do petka i dobar life-work balans. Ako mi se hoće za Hr., za čas sam kod kuće. Manje nego što treba HŽ-u, npr. od Zg do Sl. Broda", opisao je svoje iskustvo iseljenik u Austriju.

Iskustvo iz još jedne zemlje nedaleko od Hrvatske podjelila je i jedna iseljenica u Češku: "Nemam neku super plaću i inflacija je dosta udarila gore, ali je definitivno lakše naći posao, hrpa aktivnosti koje pokriva multisport, odličan javni prijevoz, super povezanost s ostatkom Europe. Jezik nije teško naučiti jer je sličan našem, ali ja sam bila lijena pa sam oko B1 razina govorno, ali razumijem više, kak to već prirodno ide.

Česi su hladniji od nas i nekad ih je malo teže upoznati, ali jedan od razloga je i taj kaj ima dosta expata gore koji dođu pa odu brzo, pa ne vide poantu. To je i mala generalizacija. Ja osobno imam par čeških prijatelja, ali naglasila bih da puno pomaže ak znaš jezik, lakše je krenuti neki small talk i biti uključen u događanja. Sve u svemu bolji standard, više prilika što se tiče posla i hobija, cijene najma i nekretnina su doduše jako visoke, ali hrana i izlasci su zapravo jako slični ovdje i u Hrvatskoj. Najviše mi fali morska hrana i more i par prijatelja, ali nismo si tak daleko."

"Kvaliteta života mi je na drugoj razini"

Iako je pronalaženje prijatelja jedan od često spomenutih problema u ovom razgovoru, jedan je redditor objasnio: "Vidim da masu ljudi govori kako je socijalni dio lošiji. Nije pošteno uspoređivati Hrvatsku u kojoj si proveo cijeli život i imaš svoj krug ljudi. Sve ovisi o tebi – kakve socijalne vještine imaš i koliko si se potrudio napraviti si društvo. Nisi više u srednjoj ili na faksu gdje imaš pristup svojim vršnjacima. U zemlji gdje živiš, ljude boli k za tebe – oni imaju svoje društvo, isto kao što nas boli k za Nepalce. Ja sam bio u Münchenu i imao sam internacionalno društvo, gdje sam upoznao svoju buduću ženu. Ja sam bio ful zadovoljan. Sad živim u Americi, pa je novi početak."

Jedna od zemalja popularna među Hrvatima je i Švicarska, a tamošnji način života opisao je jedan komentator: "Vrlo je individualno, no meni je neusporedivo bolje. Kvaliteta života mi je na drugoj razini. U Hrvatskoj mi nije ništa ostajalo na kraju mjeseca, nisam imao pristojan socijalan život te sam se teško nosio s mentalitetom ljudi. Otkada sam se preselio u Zürich, sve se promijenilo na bolje. Mjesečno uštedim toliko da mi je neugodno reći znajući prosječna hrvatska primanja. I to bez da živim asketski: ne moram kupovati na budgetu, a vikendom se često ode ili van grada ili van države.

U gradu su doseljenici trećina stanovništva od kojih je dio u sličnoj situaciji (nove pridošlice) pa se lako nađe društvo. Ljudi jako paze na čistoću, okoliš i red, te su, barem u gradu, poprilično tolerantni. Zemlja je također jako sigurna. Sve to mi jako odgovara. Od stvari koje mi nedostaju mogu izdvojiti jedino more i morsku hranu, no svi ostali faktori su jednostavno na strani Švicarske. Uskoro će dvije godine od preseljenja, a nadam se još mnogim drugima."

"Jedini minus je vrijeme"

Oglasili su se i oni koji su sreću potražili su skandinavskim zemljama. "Apsolutno sve bolje, pogotovo za mene bez visokog obrazovanja. uključujući i društveni život, nisam imao apsolutno nikakvih problema ni sa domaćim ljudima, vrlo su otvoreni, ni sa drugim imigrantima. Drugačije je, neke stvari bi zasigurno smetale nekim ljudima. Vrijeme, cijene, manjak (svježih) proizvoda, ovisnost o automobilu itd. A što se tiče pozitivnih stvari možeš pretpostaviti već, Island već dugo vremena u vrhu svih kategorija o kvaliteti života", napisao je jedan korisnik koji živi u Islandu, a javio se i jedan iz Švedske: "Meni osobno, financijski je bolje, a društveno će doći s vremenom, ali sad je bolje od prosjeka. Treba biti realan i reći da ne možeš zamijeniti par godina prijateljstva u par mjeseci. Meni treba 5 min da se s nekim sprijateljim, tako da mi društveni život ne pati. Uvijek mogu na kavu/cugu. Samo kaj sad uz kavu se počastim sokom, kolačem, sendvičem ili sve zajedno.

Jedini minus života u Švedskoj je vrijeme. Kako živim u nekom centralnom dijelu koji malo više naginje sjevernije, zna biti hladnije. Ali točno takvo vrijeme pamtim i u Hrvatskoj kad sam imao 7, 8, 9, 10 godina, pa nije ništa strašno jer sam već to doživio. Iako je malo teže raditi nešto vani."