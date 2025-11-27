Naši Portali
U CROWDY BAYU

Morski pas napao ljude: Mlada žena poginula, muškarac helikopterom prevezen u bolnicu

27.11.2025.
u 06:10

Izvršni direktor tvrtke Surf Life Saving NSW, Steven Pearce, rekao je da se incident dogodio na "prilično udaljenoj lokaciji"

Jedna žena je poginula, a muškarac teško ozlijeđen u napadu morskog psa u blizini popularnog mjesta za surfanje na istočnoj obali Australije, priopćile su vlasti. Hitne službe pozvane su u četvrtak ujutro na plažu u Crowdy Bayu u blizini Port Macquarieja, oko 350 km sjeverno od Sydneya, nakon što je dvije osobe ugrizao morski pas, priopćila je državna policija Novog Južnog Walesa.

Žena, za koju se vjeruje da je u dvadesetima i još nije službeno identificirana, umrla je na mjestu događaja. Muškarac, za kojeg se također, vjeruje da je u dvadesetima, helikopterom je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Prolaznici su pokušali pomoći paru prije dolaska hitne pomoći, ali ženi nije bilo spasa. Plaža je zatvorena dok vlasti pokušavaju utvrditi o kojoj se vrsti morskog psa radi, rekli su dužnosnici.

Izvršni direktor tvrtke Surf Life Saving NSW, Steven Pearce, rekao je da se incident dogodio na "prilično udaljenoj lokaciji". "Nažalost, jedna mlada žena je smrtno stradala, dok je muškarac prevezen u bolnicu," rekao je za 2GB. "Ovi incidenti su užasni za sve, a nažalost, ove godine smo ih već imali nekoliko", dodao je. Ove godine u Australiji je bilo pet smrtnih slučajeva od ugriza morskog psa. U 2024. godini bilo je 13 napada koji nisu rezultirali smrtnim ishodom, 2023. su bila četiri smrtna slučaja, a 2020. godine zabilježen je broj od sedam smrtonosnih napada.

"Općenito govoreći, diljem Australije i tijekom posljednja dva desetljeća došlo je do porasta broja ugriza morskih pasa", rekao je profesor Charlie Huveneers, direktor Konzorcija za istraživanje mora i obale Sveučilišta Flinders, za Guardian Australia.
Ključne riječi
Australija napad morski pas

