Institut za rat opisao Putinovu pogrešku: 'Ukrajina i njezini saveznici trebali bi to iskoristiti'

Institut za ratne studije (ISW) naveo je u svojoj analizi da će ruske snage nastaviti ofenzivu u Donjeckoj oblasti u tjednima koje dolaze. Prema ISW-u, ukrajinske snage u Donjeckoj oblasti "naći će se pod teškim pritiskom", a Ukrajina će vjerojatno morati preraspodijeliti dio snaga za obranu od ovih ofenzivnih operacija.

"Rusi vjerojatno neće ostvariti operativne značajne dobitke usprkos svojim obnovljenim naporima, iako bi s vremenom mogli zauzeti Bakhmut uz ogromne troškove", piše ISW.

"Bilo kakav pokušaj primirja ili prekida neprijateljstava u ovom trenutku bi većim dijelom bio u korist Rusije. Putin bi trebao željeti takav prekid vatre u vlastitom interesu", navode objašnjavajući kako bi Putin trebao dati vremena svojim snagama da se oporave s jedne strane, a rezervistima da se integriraju u svoje jedinice.

A cessation or prolonged slowing of combat operations in #Ukraine over the next few months is very unlikely, and any attempt at a ceasefire or cessation of hostilities at this time would overwhelmingly favor #Russia.🧵https://t.co/x1DE2cFTMt https://t.co/D9EwsPKAeB