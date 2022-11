Zelenski optužio Ruse za zločine u Hersonu. Institut: Putin je napravio tešku pogrešku

Danas je 264. dan ruske invazije na Ukrajinu.

Tijek događaja:

7:12 - Institut rata naveo je u svojoj analizi da će ruske snage nastaviti ofenzivu u Donjeckoj oblasti u tjednima koje dolaze prije na to područje stignu mobilizirane ruske trupe i snage povučene iz Hersona.

Prema ISW-u, ukrajinske snage u Donjeckoj oblasti "naći će se pod teškim pritiskom", a Ukrajina će vjerojatno morati preraspodijeliti dio snaga za obranu od ovih ofenzivnih operacija.

"Rusi vjerojatno neće ostvariti operativne značajne dobitke usprkos svojim obnovljenim naporima, iako bi s vremenom mogli zauzeti Bakhmut uz ogromne troškove", piše ISW.

