Inicijative za raspuštanje Sabora pokreću i Most i SDP

Sva oporba jedinstveno zaziva raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora. I tu jedinstvenost završava. Jer oporbu, unatoč zajedničkom cilju svrgavanja HDZ-a s vlasti, ipak muči i to tko će preuzeti ulogu oporbenog lidera, tko će biti jezgra oko koje će se okupiti što više oporbenih predstavnika. Oko te pozicije natezanje je već počelo.

Grbin nije pozvao Most

Tako je danas obznanjeno da će sedam oporbenih saborskih klubova ovog tjedna tražiti raspuštanje Sabora i raspisivanje novih, prijevremenih parlamentarnih izbora. Inicijativu je poveo šef SDP-a Peđa Grbin, kojemu su se danas na poziv za prvi sastanak odazvali predstavnici Zeleno-lijeve koalicije, Centra i GLAS-a, HSS-a i Radničke fronte, IDS-a, kluba u kojemu su Fokus i Damir Bajs, ali i, što je posebno zanimljivo, predstavnici Socijaldemokrata (SD), koji je i nastao nakon raskola SDP-a, kada je iz te stranke otišlo čak 18 saborskih zastupnika.

Kako doznajemo, Grbin je osobno nazvao šeficu Kluba SD-a Ivanu Posavec Krivec i pozvao je na sastanak, što je potpuno logično s obzirom na to da je SD i najbrojniji saborski klub. Sutra bi se, k tome, mogao održati još jedan sastanak oporbe, također na Grbinovu inicijativu. A prije nego što se inicijativa za raspuštanje Sabora uputi u saborsku proceduru, sve stranke koje sudjeluju u Grbinovoj inicijativi obavijestit će svoja stranačka tijela ili održati sastanke klubova na kojima će tražiti potporu za ovu ideju.

Skupljanja potpisa, kažu neki od sudionika sastanka, za raspuštanje Sabora neće biti jer su u oporbi svjesni da će teško doći do 76 ruku, ali bitna je poruka. A nju, kažu, može kazati i jedan čovjek. Prema svemu sudeći, bit će to Grbin, koji se ovom akcijom želi nametnuti kao najjači lider opozicije. Zato je posebno zanimljivo što Most na sastanak nije pozvan iako je najavio da će krenuti s prikupljanjem potpisa za raspuštanje Sabora još u nedjelju. Međutim, kako se na sastanku moglo čuti, Most nije pozvan jer nije kooperativan i jer konstantno “glumi” vođu opozicije te solira kad god je potreban konstruktivan dogovor.

– Bitno je da oporba ima jasan stav, a to je da se treba ići prema prijevremenim izborima, a ne ići rušiti jednog po jednog ministra, što je suludo u ovoj situaciji. Ovo više nema nikakva smisla. Zato tražimo raspuštanje Sabora i tu nema nikakve dileme – kazala je čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš nakon sastanka. Na pitanje zašto na sastanak nije pozvan Most, koji je prvi, još u nedjelju, javno kazao da će tražiti raspuštanje Sabora, poručila je da su oni već o raspuštanju Sabora razgovarali u subotu, ali Most se ponaša kao solo igrač i gleda isključivo svoj rejting. Na sastanku, doznajemo, nije bilo riječi o izlasku na eventualne nove izbore i u kakvim bi se kombinacijama to dogodilo, odnosno bi li se protiv HDZ-a okupila šira koalicija.

– Treba ići korak po korak – kaže jedan od sudionika sastanka.

A Mostov Nikola Grmoja već je za vikend najavio da će prekosutra okupiti oporbu na sastanku vezanom za prijedlog opoziva ministra Tomislava Ćorića, kao i za inicijativu prikupljanja potpisa za raspuštanje Sabora. Danas smo ga upitali zašto Most nije pozvan na sastanak koji je inicirao Grbin.

Most u dva smjera

– Dok oni sastanče, mi smo se već prema svemu postavili. Mi idemo u dva smjera. Jedan je raspuštanje Sabora. Tu smo inicijativu već pokrenuli. I SDP, ako želi, može dati potpise za to. A drugi smjer je sastanak vezan za opoziv Ćorića, koji će se održati u četvrtak. To je ta naša druga taktika, feticu po feticu otkidati krakove kriminalne hobotnice koju čine Plenkovićevi ministri. No u ovom trenutku ključna je oporbena inicijativa za raspuštanje Sabora. I pozivamo sve da se pridruže tim našim inicijativama. A Most nije ni pozvan na taj Grbinov sastanak zato što je sve ključne akcije opozicije dosad pokrenuo upravo Most. SDP je u svojim problemima. Zapravo, SDP je u strahu od raspuštanja Sabora. Grbin sad sve to i radi jer ne želi da ulogu vodstva opozicije preuzme Most, iako smo mi to već preuzeli. Ne može on to zaustaviti, može stati uz nas i naše inicijative. A mi ćemo prikupljati potpise od cijele opozicije. Čak i od vladajuće koalicije. Ići ćemo i prema Dariju Hrebaku, i prema Radimiru Čačiću i prema ostalima. Vidjet ćemo drže li se oni zapravo za te svoje fotelje ili stvarno žele da se ova neodrživa situacija razriješi i da građani kažu što misle o svemu – kaže Grmoja ističući da Grbin sad samo pokušava odgovoriti na činjenicu da je do sada sve ključne poteze protiv Vlade poduzimao Most.

– Dok oni spavaju i bave se sami sobom, mi povlačimo konkretne poteze. Mi diktiramo tempo – tvrdi Grmoja.