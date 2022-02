HDZ oštro po Petrovu, Grmoji i Raspudićima: 'Čelnici Živog mosta su mališani i lešinari'

Bilo je puno nevjernih Toma, da se to ne može… Ja sam samo čekao da dođem, lijepo razgovaram i da to riješim, rekao je premijer Andrej Plenković jučer u Bruxellesu nakon sastanka u Europskoj komisiji na kojemu je s predsjednicom Ursulom von der Leyen dogovorio da se rok za trošenje novca koji je Hrvatska dobila iz Fonda solidarnosti EU za obnovu nakon prvotnog potresa u Zagrebu ipak može produljiti za još godinu dana, do lipnja 2023., roka koji Hrvatska ima za trošenje novca iz istog tog fonda za obnovu nakon kasnijeg potresa na Banovini.

O svemu se danas HDZ oglasio na svom službenom Facebook profilu žestoko prozvavši čelnike Mosta koji su zbog situacije koju je sada Hrvatska riješila zazivali ostavku Plenkovića i cjelokupne Vlade.

"Takvi su vam čelnici Živog mosta. Mališani znanja i sposobnosti, a divovi frustriranosti i teških, a ispraznih riječi. Lešinareći na prvu loptu na neistini da je 'prokockan novac za obnovu', tražili su odlazak Vlade. Nemaju pojma ni o čemu, a dijele lekcije o svemu. Tako je i vanjskopolitički ekspert Bulj ustvrdio da je premijer Andrej Plenković “trećerazredni igrač na međunarodnoj sceni”. Proslavila se i znamenita Selak Raspudić: „Plenkoviću, da imate ikakav utjecaj u EU, nešto biste poduzeli! Možda vam se Ursula ne želi javiti?“ I hoće li se MOST-ovci ispričati za ovakve maliciozne bedastoće? Neće. Hoće li išta promijeniti u svojoj infantilnoj retorici & sitnoj zloći? Neće. Drukčije ne znaju, ne mogu si pomoći. O tome svjedoči i izjava velikog frajera Troskota koji se sad ruga predsjednici Europske komisije nazivajući je „Tante Ursula“ umjesto da cijeni njezinu korektnost spram Hrvatske. Sve će u otužnom vodvilju tih giganata zavisti ostati isto: Bulj će drobiti o diplomatskom umijeću, Grmoja o nuklearnoj fizici, Petrov o gospodarstvu, a Raspudić o samozatajnosti i skromnosti. I tražit će svako jutro Vladinu ostavku", naveli su iz HDZ-a.

Podsjetimo, praktički je do jučer Europska komisija i u pisanim dokumentima upućenima nadležnim ministarstvima u Zagrebu i u javnim odgovorima glasnogovornika na novinarska pitanja ponavljala stav da se, prema europskoj regulativi, rok za trošenje novca ne može produljiti. Taj rok traje 18 mjeseci, a u slučaju obnove nakon prvog zagrebačkog potresa istjecao bi 17. lipnja ove godine, što je vodilo k tome da velik dio novca ostane nepotrošen zbog vrlo sporog ritma obnove.

Hrvatska je iz Fonda solidarnosti Europske unije dobila 683 milijuna eura za obnovu nakon zagrebačkog potresa i potom još 319 milijuna eura za obnovu na Banovini. Samo sedam dana ranije, glasnogovornik Komisije na brifingu za novinare izjavio je da uredba, koja regulira Fond solidarnosti EU, “ne dopušta produljenje 18-mjesečnog roka ni pod kakvim okolnostima”.

A onda se jučer na Twitteru oglasila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Drago mi je da sam susrela Andreja Plenkovića. Razgovarali smo o obnovi nakon potresa u Zagrebu i Petrinji, koju podržava EU. S obzirom na izvanredne okolnosti, Komisija će povoljno gledati na zahtjev da se usklade rokovi za apsorpciju novca iz Fonda solidarnosti Europske unije do lipnja 2023. godine."

Iz te njene izjave vidljivo je da formalna odluka Komisije još nije donesena, da ta procedura tek slijedi, u čemu će sudjelovati i stručne službe Komisije, ali da postoji predsjedničino obećanje i premijerovo razumijevanje da će to biti povoljno riješeno.