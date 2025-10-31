Velika kriza u njemačkom gigantu: Trumpove carine srušile Porsche, tone u milijarde gubitaka

Porsche je pokvario bilancu Volkswagena (VW): budući da je nekadašnja perjanica u trećem tromjesečju ostvarila gotovo milijardu eura gubitka i matična kompanija koncerna kliznula je duboko u crvene brojke. Prema priopćenju proizvođača automobila iz Njemačke, u razdoblju od srpnja do rujna zabilježen je gubitak od 1,072 milijarde eura. Prije godinu dana još je bio ostvaren suficit od 1,56 milijardi eura. U prvih devet mjeseci suficit se smanjio za više od 60 posto, s 8,8 na 3,4 milijarde eura. Krivac su prije svega troškovi u visini od 7,5 milijardi eura, ponajprije zbog povećanih carina koje je uveo Donald Trump, prilagodbe proizvodne strategije kod Porschea i otpisa poslovne i tvrtkine vrijednosti Porschea, izjavio je financijski direktor Arno Antlitz, piše DW.

Porsche je već prošlog tjedna izvijestio o ogromnim gubicima u trećem tromjesečju. Problem su milijardski troškovi izazvani najnovijim strateškim zaokretom prema produženju proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem. To je u trećem tromjesečju dovelo do gubitka od gotovo milijardu eura, a u prvih devet mjeseci ukupno je dobit nakon oporezivanja pala za gotovo 96 posto. To se sada odrazilo i na matičnu kompaniju VW.

U te brojke još nisu uključeni učinci nadolazeće krize sa čipovima oko tvrtke Nexperia. Tamo su se pojavili problemi u opskrbi nakon što je nizozemska vlada preuzela nadzor nad tvrtkom kojom upravlja kineska matična kompanija. Do kraja idućeg tjedna opskrba svih VW-ovih tvornica u Njemačkoj bit će osigurana. VW je i dalje u potrazi za novim dobavljačima, rekao je Antlitz. No, problem se zapravo može riješiti samo politički, poručio je financijski direktor koncerna. Jer, zastoj nije bio uzrokovan gospodarskim razlozima.

Zapravo je u VW-u ove godine sve trebalo ponovno krenuti nabolje. I bez posebnih učinaka, profitna marža bi, prema riječima Antlitza, iznosila 5,4 posto. „To je u sadašnjem gospodarskom okruženju zapravo solidna vrijednost.“ Što se tiče prodaje i prihoda, koncern je uspio blago napredovati: prihod je u prvih devet mjeseci porastao za 0,6 posto, na 239 milijardi eura, a isporuke za 1,2 posto, na 6,6 milijuna vozila. Stvari su posebno krenule nabolje kod glavne marke Volkswagen koja je dugo bila suočena s problemima. Program štednje uveden krajem 2024. godine, koji uključuje planirano ukidanje desetaka tisuća radnih mjesta, pokazuje rezultate. „Dobro napredujemo u restrukturiranju Volkswagen AG-a i cijelog koncerna“, rekao je Antlitz. „Prvi put nakon dugo vremena opći troškovi su u odnosu na prošlu godinu smanjeni.“

Operativna dobit osnovne marke znatno je porasla u prvih devet mjeseci, s 1,28 milijardi eura u istom razdoblju prošle godine na sadašnjih 1,48 milijardi eura – uz gotovo nepromijenjen prihod od oko 64 milijarde eura. Poduzeće i sindikat su se krajem 2024. godine, nakon dugih pregovora, dogovorili o programu sanacije za osnovnu marku VW. Do 2030. trebalo bi biti ukinuto više od 35.000 radnih mjesta, gotovo četvrtina od 130.000 radnih mjesta u Njemačkoj. Dodatnih 7.500 radnih mjesta trebalo bi nestati u Audiju, a oko 4.000 u Porscheu.

S obzirom na nove poremećaje, moglo bi se dogoditi da se tempo štednje još jednom mora povećati i da se pojedine mjere provedu ranije, rekao je Antlitz. Jer, nove carine koje je uveo SAD mogle bi koncern ove godine opteretiti s do pet milijardi eura. A za razliku od drugih posebnih učinaka, on ne očekuje da će carine tako brzo nestati. „Carinsko opterećenje će ostati", predviđa Antlitz. Za VW-koncern to dolazi u nepovoljnom trenutku. Zbog sve slabijeg poslovanja u Kini, Wolfsburg je prije svega računao na rast u Sjevernoj Americi. Tamo je prodaja trebala porasti za deset posto, rekao je Antlitz. Umjesto toga, u prvih devet mjeseci pala je za osam posto.

Kako bi izbjegao carine, Audi sada razmatra izgradnju vlastite tvornice u SAD-u. Odluka bi trebala biti donesena do kraja godine. Do sada je jedino osnovna marka VW imala tvornicu u SAD-u, a za novu marku Scout ondje se trenutno gradi proizvodni pogon. Nasuprot tome, Porsche na američko tržište isporučuje vozila u potpunosti proizvedena u Europi, dok Audi izvozi i iz Meksika.