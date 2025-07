Ina u Rijeci proizvela održivo avionsko gorivo

U Rafineriji nafte Rijeka, poručili su iz Ine, prvi je put proizvedeno održivo zrakoplovno gorivo (Sustainable Aviation Fuel; SAF), i to u sklopu pilot-projekta u kojem se, uz pomoć posebne tehnologije, iz nusproizvoda palmina ulja uspjelo dobiti gorivo koje manje šteti klimi od klasičnog kerozina.

Pilot-proizvodnja trajala je od 5. do 13. svibnja ove godine, a u tom razdoblju prerađeno je 1000 tona biosirovine, kažu u Ini. Osim SAF-a, proizvedeno je i obnovljivo dizelsko gorivo poznato pod nazivom HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), odnosno gorivo dobiveno preradom biljnih ulja. Cijeli proces nadgledao je i potvrdio međunarodni certifikacijski centar Bureau Veritas, prema važećim europskim standardima za održiva biogoriva, objasnili su iz Ine.

Ovaj tehnički složen projekt proveden je u suradnji s američkom kompanijom Chevron Lummus Global (CLG), koja je vlasnik tehnologije korištene u postrojenju Hidrokreking. Cilj je bio testirati mogućnosti prerade mješavine biosirovine i klasičnih fosilnih goriva u postojećoj infrastrukturi. A budući da Europska unija do 2030. očekuje znatno povećanje udjela obnovljivih izvora u prometu, Ina radi na pilot-projektu. Tvrtka je najavila da će do 2029. završiti sve pripremne aktivnosti; od tehničkih zahvata i sigurnosnih procedura do regulatornih i logističkih rješenja kako bi mogla započeti kontinuiranu proizvodnju i opskrbu tržišta održivim zrakoplovnim gorivom. To znači da bi Hrvatska, preko riječke rafinerije, već za nekoliko godina mogla imati domaći izvor avionskog goriva koje znatno manje zagađuje okoliš.

– Prerada biosirovina u postojećim postrojenjima jedan je od najučinkovitijih načina za dekarbonizaciju rafinerijske industrije i smanjenje emisija u prometu. Pilot-projekt nam je pokazao da imamo znanje, ljude i tehnologiju da to izvedemo – rekao je Ivica Jerbić, direktor razvoja u Ini. Priprema projekta trajala je osam mjeseci zbog specifičnih svojstava nove sirovine, što je zahtijevalo prilagodbu rafinerijskog procesa i opreme. Ina je, kažu u tvrtki, među ostalim, nabavila posebne filtre, unaprijedila laboratorijske metode, povećala kapacitete postrojenja Hidrokreking i Vakuumske destilacije te razvila sustave za sigurno rukovanje biosirovinom.

– Zahvaljujući ovom projektu, Ina se pozicionira kao jedna od rijetkih regionalnih kompanija koje aktivno pripremaju infrastrukturu za proizvodnju održivih goriva – rekao je Goran Pleše, operativni direktor Rafinerija i marketinga u Ini.