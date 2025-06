Ideološki zaokreti, prijetnje i pancirne košulje na izborima u Južnoj Koreji

Južna Koreja u utorak izlazi na glasanje na predsjedničkim izborima u – pancirki. U prenesenom, ali i doslovnom smislu. Naime, politička je scena u toj zemlji postala toliko užarena da se glavni oporbeni kandidat i najveći favorit za pobjednika Lee Jae-myung u kampanji pojavljivao u pancirnoj košulji, a na podijima je govorio iza neprobojnog stakla zbog niza prijetnji koje je dobio u posljednje vrijeme. Glavna je tema izbora sama narav političkog sustava i demokracije u Koreji. Naime, prije točno šest mjeseci bivši desničarski predsjednik Yoon Suk Yeol pokušao je uvesti izvanredno stanje u zemlji i dati vlast u ruke vojsci, no to su udruženim snagama spriječili prosvjednici i parlamentarci koji su poništili njegovu odluku. Parlament ga je poslije i smijenio, što je potvrdio sud naloživši raspisivanje izvanrednih predsjedničkih izbora koji se održavaju u utorak.

Zemlja se u međuvremenu oštro podijelila i Yoonov pokušaj uvođenja izvanrednog stanja postao je ključna tema izbora. Glavni je favorit uoči izbora ljevičar Lee, koji je bio jedan od vodećih oponenata Yoonove odluke. Lee je pritom rekao da je dobio niz prijetnji smrću, a njegovi suradnici govore da postoje i ozbiljne prijetnje po njegov život zbog čega su odlučili pojačati sigurnosne mjere. Njegovi su pak oponenti to proglasili političkim teatrom. Prema anketama, Lee ima podršku 49% birača. Glavni mu je konkurent konzervativac Kim Moon-soo koji je služio kao ministar rada u Yoonovoj vladi. Najprije je bio jedini član vlade koji se odbio ispričati zbog pokušaja bivšeg predsjednika da uvede izvanredno stanje, no poslije je to ipak učinio tijekom kampanje. Kim u anketama ima oko 40% podrške što znači da njegov suparnik s ljevice ipak ima znatno više šanse za pobjedu na izborima, iako se razlika između dvojice kandidata stalno smanjuje.

Još jedna od zanimljivosti vezanih za ove izbore jest i to što su obojica predsjedničkih kandidata prošla kroz ideološke zaokrete. Naime, ljevičar Lee pokušava iskoristiti probleme svojih suparnika s desnice te želi pridobiti podršku i kandidata centra pa je svoju Demokratsku stranku pomaknuo udesno i nazvao je "konzervativnom", piše BBC. Isto tako rekao je da će se u vanjskoj politici ponašati pragmatično te će zagovarati tijesne veze sa Sjedinjenim Državama, iako je njegova stranka tradicionalno bila skeptična prema proameričkim politikama i u prošlosti je katkad slijedila prokineski smjer. Lee pokušava doći do novih birača zato što je i sam kontroverzan političar s puno afera iz prošlosti.

S druge strane, konzervativac Kim tijekom vladavine vojne diktature u 1980-ima bio je aktivist za prava radnika i za demokraciju te je bio poznat kao liberal. Diktatorska ga je vlast uhitila i mučila. Poslije je pak postao razočaran lijevim pokretom u zemlji te je prešao na desnicu i usvojio tvrde konzervativne stavove. U Južnoj Koreji predsjednik se izabire na jedan mandat od pet godina. Tko god na kraju pobijedio na izborima, imat će vrlo težak zadatak ujediniti zemlju u kojoj je rascjep između ljevice i desnice sve veći. Svaka strana vjeruje da ona druga prijeti samoj biti južnokorejske demokracije. Odluka bivšeg predsjednika da pokuša uvesti izvanredno stanje, koje su njegovi oponenti nazvali i "pokušajem državnog udara", samo je dodatno povećala nepovjerenje između njih.