Ustavni sud preglasavanjem, sa 7:6 odbio Radetinu žalbu. Nezadovoljni suci: To je proizvoljni konstrukt većine, bez uporišta u zakonu

Ustavni sud odbio je danas kao neosnovanu žalbu zadarskog SDP-ovca, dojučerašnjeg kandidata za gradonačelnika Danijela Radete koji je prigovarao na činjenicu da su gradsko i županijsko povjerenstvo nevažećim proglasili izborni listić na kojem je uredno zaokružena lista za Gradsko izborno vijeće, ali je na dnu listića pridodana nečitka poruka.

Na spornom listiću bio je zaokružen broj 7 uz listu stranke Pravo i Pravda, kojoj je samo jedan glas nedostajao da njezin Robert Modrić uđe u Gradsko vijeće, čime bi HDZ-u otežao, ako ne i onemogućio, okupljanje većine.

Foto: Ustavni sud

Ustavni sud je, kako smo već pisali, u ranijim odlukama tumačio kako se važećim imaju smatrati svi listići iz kojih se nedvojbeno može utvrditi volja birača, pri čemu je precizirano kako se "pod određenim strogim uvjetima" važećima imaju smatrati i listići na kojima su, uz uredno zaokruženu listu ili kandidata, pridodane i druge oznake.

U ovom slučaju, su, međutim, protumačili kako "određeni strogi uvjeti" nisu zadovoljeni. Naime, Županijsko izborno povjerenstvo (ŽIP) je protumačilo kako nečitka poruka na dnu listića glasi "Neće, ne može ili nešto slično". Iz toga su, pak, zaključili kako nije jasno je li birač ili nije htio svoj glas dati PiP-ovoj listi, a njihovo je tumačenje prihvatio i Ustavni sud.

"Ustavni sud je nakon izvršenog uvida u sporni glasački listić serijskog broja 0006336, utvrdio pravilnim zaključak ŽIP-a da, pored urednog zaokruženog broja sedam ispred imena kandidata, glasački listić sadrži i tekst koji utječe na ispunjenje uvjeta iz članka 72. ZoLI-ja te se opisanim popunjavanjem glasačkog listića ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao", stoji u odluci.

Protiv ovakve odluke glasalo je čak šest ustavnih sudaca, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan, Maša Marochini Zrinski i Goran Selanec, što znači da je ona donesena preglasavanjem, sa samo jednim glasom razlike. Spomenutih šestero sudaca ovakvu je odluku u izdvojenom mišljenju nazvalo "proizvoljnim konstruktom većine, bez uporišta u zakonu". Uz izdvojeno mišljenje priložili su i fotografiju spornog listića, na kojoj je tekst koji je Županijsko izborno povjerenstvo protumačilo kao "ne može, neće ili nešto slično" doista krajnje nečitak, što i suci primijećuju.

"Gatati da se u tom adendumu može razaznati slova N i E je subjektivna ocjena. U biti uopće nije jasno radi li se o slovima N i E. Čak da to jest slučaj činjenica je da nakon tih simbola slijedi dio koji je u potpunosti nečitak, a o njemu ovisi značenje i smisao navodnih simbola N i E. Iz adenduma je nemoguće razaznati njegovo značenje, ako ga uopće ima, jer je jednako vjerojatno da se radi o jednostavnom aktu šaranja po listiću", smatraju ovi suci pa dodaju kako su, s obzirom na izreku da slika govori tisuću riječi smatrali korisnim u izdvojeno mišljenje pridodati fotografiju, što je, koliko znamo, prvi takav slučaj na Ustavnom sudu.

Radeta je, pak, na Facebooku istovremeno objavio fotografiju na kojoj se vidi listić iz drugog kruga izbora zadarskog župana. Na tom je listiću ispisana ista poruka kao i na onom koji je Ustavni sud sada proglasio nevažećim, ali je ovoga puta zaokružen HDZ-ov novi župan Josip Bilaver.

Foto: facebook

"Za ove izbore napravili smo jedan mali test demokracije u HDZ-ovoj prćiji! Testirali smo birački odbor glasačkim listićem za Josipa Bilavera koji je sličan onom spornom i nevažećem za Roberta Modrića. Ishod vjerujem da svi znate... Ovaj listić za Josipa Bilavera pridodan je važećim listićima. Toliko o demokraciji u Zadru", napisao je Radeta u objavi.

Večernjem listu dodatno je rekao kako je, uvjeren u izborne manipulacije u zadru, "namjerno napravio test inteligencije za ŽIP". Radeta tvrdi da je manipulacije glasovima dokazao priloživši gotovo istovjetne listiće za Modrića i Bilavera, od kojih je onaj za HDZ-ova župana priznat kao važeći, a onaj za Modrića odbačen kao nevažeći.

"Odlučio je netko u korist HDZ-a. Ovo je nečuveno i nezapamćeno na izborima u Hrvatskoj", rekao nam je Radeta, uvjeren da će Robert Modrić će, unatoč ovoj odluci Ustavnog suda, na kraju ući u Gradsko vijeće, i to na temelju žalbe koju je podnio Danijel Mijatović, također kandidat na PiP-ovoj listi. On se Ustavnom sudu žalio na to što je ŽIP odbio ponovo utvrditi rezultate na drugom biračkom mjestu, na kojem je također odbačen listić u prilog Modriću, i to zato što je broj uz PiP-ovu listu označen križićem, a ne kružićem.

Ustavni sud danas je prihvatio njegovu žalbu i naložio ŽIP-u ponovno odlučivanje o valjanosti listića. A s obzirom na više ranijih odluka Ustavnog suda koje su se vrlo konkretno bavile "kružićima i križićima", a o kojima smo detaljno pisali, bilo bi doista čudno da ustavni suci, dođe li im odluka ŽIP-a ponovo na stol, zaključe kako se listić s križićem ovoga puta ima smatrati nevažećim. Ostane li Ustavni sud dosljedan ranijim odlukama, sva je prilika da će Modrić nakon svih peripetija ipak u Gradsko vijeće Zadra.

