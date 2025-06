U dramatičnoj borbi okončao političku karijeru Ivice Puljka: 'Očekivao sam da će ostati aktivan kao gradski vijećnik'

Novi splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u dramatičnoj borbi srušio je s vlasti Ivicu Puljka i okončao njegovu političku karijeru. Ne pamti se u hrvatskoj politici da je netko uspio prosuti takvu prednost kao Puljak, dok je Šuta, do jučer gotovo nepoznat na nacionalnoj razini, u tišini gradio svoj put do pobjede.

Kako se osjećate jutro nakon velikog slavlja, kakve su emocije? Nakon prospavane noći uspio sam sabrati osjećaje i fokusirati se na posao koji je pred nama jer ga uistinu ima puno i kreće već danas. Osjećam veliku zahvalnost prema biračima koji su nam dali povjerenje u ovako velikom broju, ali jednako tako i veliku odgovornost jer to povjerenje moramo opravdati.

Što je prvi potez koji ćete napraviti? Prvi potez nove gradske uprave bit će priprema rebalansa proračuna Grada za 2025. godinu, kojim ćemo već ove godine omogućiti besplatan vrtić za svu djecu predškolskog uzrasta, besplatne udžbenike za splitske srednjoškolce te besplatan javni gradski prijevoz za učenike i studente. To ćemo ostvariti vrlo skoro, kao što smo i obećali. Također, poseban fokus bit će nam i temeljito čišćenje ulica našega grada, koje su nažalost prljavije nego ikada do sada.

U kojem trenutku ste shvatili da biste mogli napraviti ovakav rezultat? Svakim danom tijekom kampanje svjedočili smo uzlaznome trendu i moglo se vidjeti da su Splićanke i Splićani itekako prepoznali naše poruke. Naravno da je bilo teško pretpostaviti kakav će rezultat na kraju biti, ali smo itekako vjerovali u pozitivan ishod. Da nisam u to vjerovao od početka, sasvim sigurno u to ne bih ni išao. Unatoč iznimnom rezultatu, kojim se ponosimo, nema mjesta trijumfalizmu, već odmah krećemo s poslom.

Jeste li razgovarali s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je posebno ponosan na vaš rezultat? S premijerom sam se čuo u noći pobjede, čestitao je cijelom timu, a gledajući njegov govor, vidio sam da je uistinu ponosan. HDZ je ostvario velik rezultat – čak dva od četiri velika grada vode gradonačelnici iz redova HDZ-a. Taj rezultat nas obvezuje.

Kazali ste u govoru da će Split pod vašim vodstvom biti grad kulture i dijaloga, smatrate da u posljednje četiri godine to nije bio? Više puta sam rekao: umjesto da kultura izađe na ulice Splita, nažalost u protekle četiri godine ulica je ušla u zgradu Banovine. Gradska uprava na odlasku antagonizirala je velik broj skupina u gradu i smatram da to nije ispravan smjer. Vrata Banovine bit će otvorena svima koji žele dobro Splitu, uz međusobno uvažavanje i kulturan dijalog.

Kako ste uspjeli postići ovakav rezultat, što je po vama bilo ključno u nadmetanju s Ivicom Puljkom? Vjerujem da je jedan od temelja naše pobjede bila afirmativna kampanja koju smo vodili od početka do samoga kraja. Ali ipak nije samo do toga – zajedno s kolegama u Gradskom vijeću uistinu smo se pozicionirali kao konstruktivna oporba i ukazivali smo na brojne probleme u funkcioniranju grada. Tu je ključan bio i naš program i naše poruke koje smo slali tijekom cijele kampanje, a koje su naši sugrađani prepoznali. Naša kampanja nije trajala posljednjih mjesec ili dva, već smo na ovome radili od dana kada sam preuzeo čelnu ulogu u splitskom HDZ-u. U konstruktivnom i afirmativnom tempu postavili smo priču već tada i tako smo je i završili.

Kako ste se nosili s vijestima o navodno ilegalnim poslovima vaše braće u finišu kampanje? Kao što sam više puta istaknuo, svatko je osoba za sebe, sa svojim imenom i prezimenom i sa svojim OIB-om, i za sebe treba odgovarati. Nikada nisam vjerovao u koncepte kolektivne odgovornosti, kao ni neopravdana etiketiranja drugih, a posebno ne u političkoj utakmici i društvenom djelovanju.

Je li istina da se radi o nelegalnim poslovima, kao što su mediji objavljivali, a Puljak dodatni potencirao? O toj temi pale su neke uistinu teške riječi, a gradonačelnik na odlasku odlučio je odabrati potpuno neopravdanu etiketu, koju je pokušao nalijepiti meni i mojoj obitelji. To mu nije uspjelo, a taj pristup više govori o njemu. Ako nekome kažete da je nešto ukrao, onda to morate pokušati dokazati. Ali to u svakom slučaju želim ostaviti iza sebe.

Koji su najveći problemi u Splitu? Problema je više, ali uvijek u prvom redu ističem problem priuštivog stanovanja i iseljavanja mladih s područja Splita, i to je nešto što ćemo u ovom mandatu rješavati. Naravno, tu su i cestovni projekti, koji su u proteklom mandatu bili potpuno zanemareni, a za život građana znače jako puno. Potrebni su novi vrtići, ali i domovi za starije, koje trebamo realizirati. Problema ima puno, a za većinu njih ponudili smo konkretna rješenja koja možemo realizirati.

Kome dugujete ovaj rezultat, posebno ste pozdravili i sestre klarise, ima li neka priča iza toga? Naravno da sam posebno zahvalan svojoj obitelji, supruzi Matildi i svojoj djeci. Moja je obitelj podnijela velik teret ove kampanje i beskrajno sam joj zahvalan na podršci koju mi je davala i koju mi daje. Zahvalan sam i svojim prvim suradnicima, Matei i Ivi, cijelom izbornom stožeru, ali iznad svega svim biračima koji su nam dali svoje povjerenje! Vidio sam kako je moja zahvala sestrama klarisama pobudila poseban interes, ali tu se radi o mom privatnom i obiteljskom odnosu s redovnicama iz reda klarisa te iza toga uistinu ne stoji ništa više od toga. U stresnom razdoblju, koji izborna kampanja jest, duhovna potpora jedna je od ključnih stvari koja u čovjeku održi mir i strpljenje. A mira i strpljenja nikada dosta

Kako doživljavate Puljkov odlazak iz politike, je li vas to iznenadilo? Iznenadilo me, očekivao sam da će ostati aktivan kao gradski vijećnik u sljedećem razdoblju. Ali ne želim se miješati u njegov izbor. Želim mu svu sreću u životu i u znanstvenoj karijeri.

Kako ste doživjeli ukupan rezultat HDZ-a na ovim lokalnim izborima? HDZ je osvojio dva od četiri velika grada, petnaest županija, brojna županijska središta. To je doista velik rezultat i čestitam svim kolegicama i kolegama iz HDZ-a koji su preuzeli odgovorne dužnosti u svojim lokalnim sredinama i županijama na odličnom uspjehu!

Kazali ste u svom govoru da je Split pao iza Šibenika i Zadra, na što konkretno mislite i što ćete napraviti da se to popravi? Vjerujem kako je iza Splita ostalo puno neiskorištenih prilika, a posebno u obliku sredstava iz Europskih fondova koja su ostala nepotrošena. Nova gradska uprava znat će prepoznati te prilike i iskoristiti ih. Zadar i Šibenik su neki od pozitivnih primjera, ali vjerujem i znam da Split može puno bolje. U gradovima koje ste spomenuli vidljivi su veliki infrastrukturni projekti koji su realizirani i koji su promijenili vizure tih gradova. To je rezultat kontinuiranog i vrijednog rada, koji ćemo primijeniti i u Splitu.

Koja je vaša poruka mladima u Splitu? Želim i ovim putem istaknuti kako znamo koji su glavni problemi koji ih muče i da ih želimo zadržati u Splitu. Omogućavanjem priuštivog stanovanja učinit ćemo velik korak u tom smjeru. U novoj gradskoj upravi svi će mladi imati sugovornika i suradnika.

Što vam je tijekom kampanje u borbi za vlast bilo najteže? Prljava kampanja, uvlačenje obitelji u nju te neopravdane i neutemeljene etikete. Ali svom protukandidatu to sam oprostio i to ću ostaviti iza sebe.

Što Splićani u idućim godinama mogu očekivati od novoga gradonačelnika, kazali ste da ćete nastaviti tamo gdje je stao Opara, možete li to pojasniti? Građani mogu očekivati gradsku upravu koja je otvorena građanima, gradonačelnika koji će biti među njima i kojem će uvijek moći istaknuti svoje probleme i gradsku upravu koja je odlučna njihove probleme rješavati, a ne prebacivati odgovornost na druge. Znamo koja je naša odgovornost i što trebamo činiti. Kao što sam više puta isticao, bit ću gradonačelnik svih građana Splita, bez podjela i etiketiranja.

Što kao građanin Splita najviše zamjerate protekloj vlasti? Tijekom cijele kampanje isticao sam što smatram da je gradska uprava na odlasku činila loše i mislim da to više ne treba isticati jer su građani svoju odluku donijeli, i to vrlo uvjerljivo. Smatram, kao i većina naših sugrađana, da su nepotrebno radili na ideološkim podjelama među građanima, a takav pristup nikada ne donese ništa dobro.