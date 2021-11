Identificiran nakon 52 godine: Otkriveno tko stoji iza jedne od najozloglašenijih pljački banaka

Bjegunac koji stoji iza jedne od najozloglašenijih pljački banaka u Americi, konačno je identificiran nakon 52-godišnje potrage, objavila je policija.

Ted Conrad radio je kao blagajnik u Society National Bank u Clevelandu. U srpnju 1969. odlučio je opljačkati svoje poslodavce. Nestao je s 215.000 dolara, što bi danas odgovaralo vrijednosti od oko 1,7 milijuna dolara.

Za njim je pokrenuta potraga koja je trajala više od pola stoljeća, a u tom se razdoblju često o njegovu 'pothvatu' govorilo u tv emisijama koje su se emitirale pod nazivom 'Najtraženiji' i 'Neriješeni misteriji Amerike'.

Američki istražitelji kažu da je nakon pljačke nastavio živjeti skromnim i mirnim životom, a New York Times piše da je posljednjih 40 godina radio u trgovini rabljenih automobila i kao instruktor golfa.

One of America’s Most Wanted Fugitives Identified After 52 Years. Mystery solved of Ted Conrad, who pulled off one of the biggest bank robberies in Cleveland, Ohio history. pic.twitter.com/Jg4cbDmkfH