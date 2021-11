Prosvjed ispred Hrebakovog stana: 'To je njihovo pravo, ali uznemiruju moju malu djecu'

Nekolicina prosvjednika koji se zalažu za slobodu i koji su protiv cjepiva, sinoć je odlučila protestirati ispred privatnog stana bjelovarskog gradonačelnika Daria Hrebaka. Izvikivali su parole i palili svijeće ispred zgrade, a komentar gradonačelnika prenio je portal klikni.hr.

- To je pravo ljudi, neka prosvjeduju, iako ne vidim kakve to veze ima sa mnom. Trajalo je 10 minuta, nije bilo vulgarno, no zasmetalo me jer mi je uznemirilo djecu od 4 i 7 godina kojima ništa nije bilo jasno pa sam im morao objašnjavati tko su svi ti ljudi i zašto zovu tatu, pale svijeće pred kućom i pjevaju - rekao je Hrebak za klikni.hr.

- Mislim da bi primjerenije i korektnije bilo da su došli prosvjedovati ispred mog ureda u gradskoj upravi. Shvaćam njihova prava na slobodu i na prosvjed, ali i oni bi trebali znati da na ovaj način uznemiruju moju malu djecu koji su premali da bi išta razumjeli, moje članove obitelji koji nemaju veze i ne moraju plaćati kaznu što se ja bavim politikom. Možda su na taj način ugrozili slobodu i prava mojih članova obitelji. U zadnje vrijeme primjećujem da su svima puna usta prava i sloboda, pa i od ljudi kojima je svjetonazor prije korone bio tvrdo desno ili tvrdo lijevo i ismijavali su nas koji se zalažemo za pravo govora, pravo na prosvjed i općenito slobodu mišljenja i borbu za tolerantno društvo. Kao liberal sam zadovoljan, riječ sloboda danas dolazi iz usta ljudi koji do jučer nisu niti znali što je sloboda i u koliko demokratskom društvu živimo da možeš ljudima prosvjedovati pred privatnim kućama i uznemiravati njihove obitelji. Iskreno, na to sam ponosan, a sve ovo ostalo negativno nažalost dolazi s poslom odnosno dužnosti koju obnašam i svjestan sam toga. Neka ljudi prosvjeduju, zato smo se i borili za demokraciju da bi mogli i na ovakav način izražavati svoje mišljenje - zaključuje gradonačelnik Hrebak.