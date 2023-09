Infinum preuzeo američki ExpandTheRoom: Idemo u Ameriku jer je tamo još veći potencijal

Infinum, jedna od najvećih hrvatskih IT kompanija preuzela je američku kreativnu digitalnu agenciju ExpandTheRoom koja ima sjedište u New Yorku. Zašto je Infinum preuzeo ovu američku agenciju, jasno je, rastuća potražnja na američkom kontinentu uvjetuje širi doseg kojim bi se na tu potražnju odgovorilo. Infinum trenutno posluje iz osam ureda u Europi i SAD-u, zapošljava oko 400 stručnjaka iz područja dizajna i razvoja digitalnih proizvoda te kontinuirano surađuje s globalnim brendovima u stvaranju inovativnih rješenja za različite sektore uključujući automobilsku industriju, financije, zdravstvo i retail.

- Glavna motivacija za akviziciju je uspostaviti jaču prisutnost u Sjedinjenim Državama. Postojeći ured u New Yorku već ostvaruje odlične rezultate na najvećem tržištu za digitalne usluge na svijetu, a uz pojačanja iz ETR-a moći ćemo svoje poslovanje podići na višu razinu. Ponosni smo što možemo izraziti dobrodošlicu iskusnom i stručnom timu koji iza sebe ima snažnu bazu klijenata kao što su Citibank, ESPN, Reuters, Business Insider i Honda. Vjerujem da ćemo na ovaj način postojećim klijentima osigurati još kvalitetniju uslugu, a uz veći team u US-u lakše dolaziti i do novih klijenata, rekao je Nikola Kapraljević, CEO Infinuma. kako nam je objasnio Goran Kovačević, potpredsjednik Infinuma za razvoj poslovanja, Infinum je već prisutan u SAD-u, na istočnoj obali, u New Yorku, posljednjih 6 godina, gdje trenutno imaju manji team.

- Iako smo imali odlične rezultate, imali smo dojam da to tržište ima još veći potencijal. Zbog raznih faktora nismo uspjeli ostvariti organiski rast koji smo željeli, što zbog pandemijskih godina, što zbog raznih kulturoloških izazova i geografske udaljenosti, pa smo odlučili investirati na ovaj način, kaže Kovačević ističući kako je za Amerikance je ta percepcija fizičke prisutnosti dosta važan faktor u kontekstu ulaska u nove suradnje. Samim time će si otvoriti vrata za nove poslovne prilike. Osim toga, imat ćemo mogućnost da poboljšamo kvalitetu usluga koje pružamo američkim klijentima s kojima smo već surađujemo (npr. KPMG). ETR ima dugogodišnje iskustvo rada sa značajnim američkim kompanijama kao što su Citibank, ESPN, Reuters, Business Insider, Major League Soccer (MLS). Spajanje s Infinumom ETRu također omogućuje sada može komunicirati neke nove usluge koje do sada nisu imali, a koje dolaze o Infinuma, kaže Kovačević.

Infinum i ETR, osim iskustva i komplementarne kompanijske kulture dijele i sličan početak. Američku agenciju, koja se osobito ističe stručnošću u području korisničkog iskustva i analitičkom pristupu, osnovala su dvojica prijatelja, James Cole (CEO) i Todd Doyle (Creative Director), a kroz godine okupili su tim od 24 stručnjaka koji će u suradnji s Infinumom sada moći preuzeti još zahtjevnije projekte i veće klijente. - Potražnja za vrhunskim korisničkim iskustvom je na vrhuncu. Uvođenjem tehnologija poput umjetne inteligencije, potrebe za digitalnom transformacijom samo će se dodatno povećavati. Ulazimo u novu eru te iz prve ruke vidimo da brendovi traže dodatnu ekspertizu kako bi se prilagodili novim okolnostima. S obzirom na te trendove, Infinum i ETR strateški se udružuju kako bi bolje vodili i usmjeravali globalne klijente kroz izazove s kojima će se suočavati u budućnosti, komentira James Cole, CEO kompanije ExpandTheRoom.

Infinumova akvizicija financirana je kombinacijom vlastitih sredstava i kredita EBRD-a. Odobreni kreditni okvir iznosi 10,8 milijuna eura, a sredstva će se koristiti za ovu i buduće strateške akvizicije. Ovo predstavlja značajno novo poglavlje u rastu kompanije i još snažniji pristup najvećem svjetskom tržištu za digitalne usluge. Ovom akvizicijom Infinumovi konsolidirani prihodi rastu za nešto više od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu te će u 2023. iznositi oko 29 milijuna eura.

- Sam proces akvizicije je trajao oko 10 mjeseci. U inicijalnim fazama je najveći fokus bio na evaluaciji i pronalaženju zajedničkoj jezika vezano za uvjete akvizicije, uključujući i osiguravanje kreditiranja putem EBRD-a, koji su vodili kolege Nikola Kapraljević (CEO) i Igor Vuksanović (CFO) i pritom obavili masivan i ključni dio posla. Moj dio je bio vezan za postavljanje određenih premisa vezanih za strateške ciljeve jednom kad se akvizicija dogodi. Također, s obzirom da je moja domena razvoj poslovanja Infinuma na globalnoj razini, a naš američki ured je većinom orjentiran na akviziciju novih klijenata, dogovarali smo na koji način ćemo pripojiti naš postojeći tim s ETRovim, kako bi maksimalno iskoristili njihov potencijal. Sigurno je u tom procesu i dosta škakljivih pitanja koje je potrebno odgovoriti prije nego se stvari dogode, jer ne želimo proizvesti nikakav kontra-efekt kod ljudi. S toga smo tome pristupili vrlo oprezno, kazao nam je Goran Kovačević.