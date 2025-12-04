Karticom u Tommyju plaćaš preko Monrija!

Trgovački lanac Tommy i Monri Payments i ove godine nastavljaju uspješnu suradnju s ciljem unaprjeđenja jednostavne, brze i sigurne digitalne kupnje – kako u fizičkim prodavaonicama, tako i putem web shopa i mobilne aplikacije. Nastavak partnerstva obilježen je i nagradnim natječajem na Facebooku, u sklopu kojeg kupci mogu osvojiti vrijedne nagrade.

Najnoviji podaci istraživanja udruge eCommerce Hrvatska za 2024. godinu pokazuju kako je online kupnja u Hrvatskoj postala dio svakodnevice. Čak 39 % online kupaca danas spada u kategoriju intenzivnih kupaca, dok istodobno raste učestalost internetske kupnje i unutar postojeće baze korisnika. Dugoročni trendovi jasno govore: tijekom proteklog desetljeća udio građana koji kupuju online porastao je s oko 10 % na gotovo 50 % populacije, čime je e-commerce postao jedan od ključnih maloprodajnih kanala u zemlji.

Kupci se digitalnim kanalima okreću zbog praktičnosti, uštede vremena te jednostavnije usporedbe ponude, dok sigurnost i pouzdanost plaćanja postaju presudni elementi ukupnog iskustva kupnje.

Upravo zato je Tommy za partnera u procesiranju kartičnih i alternativnih plaćanja odabrao Monri Payments. Monrijeva rješenja integrirana su u sve Tommyjeve prodajne kanale – od blagajni u prodavaonicama do web shopa i mobilne aplikacije – omogućujući ujednačeno i besprijekorno omnichannel iskustvo.

„Kupci danas očekuju brzinu, jednostavnost i sigurnost u svakom koraku kupnje. Naša suradnja s Monrijem osigurava nam pouzdan sustav naplate koji podržava razvoj svih naših prodajnih kanala. Tako možemo biti sigurni da će iskustvo plaćanja – bilo u trgovini, online ili putem aplikacije – uvijek biti jednako jednostavno i kvalitetno“, poručuju iz Tommyja.

Monri Payments godinama razvija napredna tehnološka rješenja koja trgovcima omogućuju učinkovito povezivanje offline i online prodaje te pouzdanu obradu sve većeg broja transakcija.

„Podaci jasno pokazuju da online kupnja u Hrvatskoj postaje navika, a ne iznimka. U takvom okruženju kvalitetna naplata temelj je dobrog korisničkog iskustva. Suradnja s Tommyjem izvrstan je primjer kako omnichannel pristup može uspješno funkcionirati u velikom maloprodajnom sustavu – kupci dobivaju slobodu izbora načina kupnje, a trgovac stabilan i siguran sustav naplate“, ističu iz Monri Paymentsa.

Foto: Promo

Kako bi proslavili nastavak uspješnog partnerstva, Tommy i Monri organiziraju nagradni natječaj na Facebooku , koji traje do 17. prosinca 2025., a sudionike očekuju nagrade u obliku 3 × 300 € na Tommy darovnim karticama. Detalji su dostupni na službenom Facebook profilu Tommyja .

Bez obzira kupuju li u prodavaonicama ili putem digitalnih kanala, kupce Tommyja prati siguran, brz i pouzdan sustav naplate uz Monri Payments – tehnologija koja stoji iza svakodnevne jednostavne kupnje.