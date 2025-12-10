Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
transakcija

United Group B.V. uspješno završio refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura

United Group
VL
Autor
Promo
10.12.2025.
u 10:32

United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila izdavanje euroobveznica s dospijećem u siječnju 2032. u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.

Cijena obveznica navedena je u nominalnoj vrijednosti. Obveznice, uvrštene na burzi, imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,25%. 

Prihodi od izdavanja bit će iskorišteni za refinanciranje postojećeg duga Grupe, uključujući otkup postojećih senior secured obveznica s dospijećem 2027., zatim otplatu revolving kreditne linije te pojedinih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Nakon završetka refinanciranja, očekuje se da će neto zaduženost ostati nepromijenjena (ne uključujući troškove transakcije). Ova transakcija u skladu je s promišljenom financijskom politikom Grupe i njezinim pristupom pravovremenom podmirenju nadolazećih obveza. Uspješan dovršetak ponude odražava nastavak podrške ulagača u obveznice Grupe i potražnju za kreditom United Groupa na tržištu euroobveznica.

Navedena transakcija slijedi nakon objave rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025., 2. prosinca 2025., koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal te daljnje smanjenje zaduženosti. U prvih devet mjeseci 2025., prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7%, na otprilike 680 milijuna eura. Prihodi u posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura (porast od 4% na godišnjoj razini), a prilagođena EBITDAal posljednjih dvanaest mjeseci iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9% na godišnjoj razini). Na dan 30. rujna 2025., neto zaduženost temeljena na prilagođenoj EBITDAal, anualiziranoj iz zadnja dva tromjesečja, smanjila se na 4,3x, u usporedbi s 4,7x na dan 30. lipnja 2025., dok se bruto zaduženost, temeljena na istoj metodologiji, smanjila na 4,4x, s 4,8x u prethodnom razdoblju.

Stan Miller, predsjednik Uprave United Groupa, izjavio je: „Ovaj uspješan potez predstavlja još jedno iskazano povjerenje ulagača u naše obveznice i logičan je korak nakon naših snažnih rezultata u trećem kvartalu i u prvih devet mjeseci. Omogućuje nam nastavak promišljenog pristupa upravljanju kapitalnom strukturom, dok ostajemo fokusirani na provedbu strategije na našim ključnim EU tržištima i održavanje pozitivnog zamaha poslovanja.“

J.P. Morgan djelovao je kao voditelj izdanja, a BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit također su zajednički sudjelovali u navedenoj transakciji. 

Ključne riječi
United Group B.V.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!