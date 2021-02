I župan Darko Koren se cijepio "da se ne baci": Pozvala ga ravnateljica ZJZ-a

Uz obrazloženje "da se ne baci" i 58-godišnji koprivničko-križevački župan Darko Koren cijepio se protiv koronavirusa, i to na punktu za cijepljenje u Koprivnici.

Cijepio se Pfizer-BioNTechovim cjepivom 6. veljače. Ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo epidemiologinja Blaženka Vadla rekla je na konferenciji za novinare da je ona osobno pozvala župana.

- Prihvatio sam poziv da se cijepim prilikom cijepljenja opće populacije. Na žalost, histerija ovih dana koja je nastala zbog nekih drugih primjera to obezvrjeđuje, no put do pakla je popločen dobrim namjerama, a tako je i kod nas. Rekao sam i prije da ću se cijepiti, no ne pred medijima, učinio sam to kao svoj doprinos, nakon ministara, saborskih zastupnika i mojih kolega župana - kazao je Koren.

Ravnateljca Vadla rekla je da nakon cijepljenja zna ostati cjepiva jer se pozvani iz raznoraznih razloga ne odazovu, pa onda na punktu moraju tražiti osobu koja bi se htjela cijepiti, da se doza ne baci.

- To se desilo i na punktu u Koprivnici, kad sam osobno pozvala gospodina župana koji se uopće nije planirao cijepiti, niti je htio to najavljivati - rekla je i pozvala građane na strpljenje jer cjepiva nema dovoljno za sve.