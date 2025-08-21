I Trump i Putin imaju zajedničke ekonomske motive u Ukrajini – energente i rijetke metale

U posljednjih desetak dana na međunarodnoj sceni, u sklopu procesa koji imaju cilj stvoriti nove globalne pozicije i saveze, koji će biti dionicima novoga hladnog rata, više je nego zanimljivo. Susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci, susret Volodimira Zelenskog, u čijoj je pratnji bila prilično jaka (barem na perceptivnoj ravni, zabrinutija za svoje karijere nego li za suštinske politike) delegacija iz Europske unije i Sjevernoatlantskog obrambenog saveza (NATO), i Donalda Trumpa u Washingtonu, iransko protivljenje mirovnom sporazumu i pripadajućim energetsko-infrastrukturnim ustupcima SAD-u i globalnom Zapadu, Azerbajdžana i Armenije te otopljavanje odnosa Indije i Kine, samo su neki od značajnijih manifestacija tih procesa.