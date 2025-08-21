Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA IVANA BRODIĆA

I Trump i Putin imaju zajedničke ekonomske motive u Ukrajini – energente i rijetke metale

VL
Autor
Ivan Brodić, Energypress
21.08.2025.
u 10:34

Trump, Putin i Zelenski otvaraju novu fazu hladnoratovske podjele, energenti i sigurnosna jamstva postaju glavna valuta globalne politike

U posljednjih desetak dana na međunarodnoj sceni, u sklopu procesa koji imaju cilj stvoriti nove globalne pozicije i saveze, koji će biti dionicima novoga hladnog rata, više je nego zanimljivo. Susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci, susret Volodimira Zelenskog, u čijoj je pratnji bila prilično jaka (barem na perceptivnoj ravni, zabrinutija za svoje karijere nego li za suštinske politike) delegacija iz Europske unije i Sjevernoatlantskog obrambenog saveza (NATO), i Donalda Trumpa u Washingtonu, iransko protivljenje mirovnom sporazumu i pripadajućim energetsko-infrastrukturnim ustupcima SAD-u i globalnom Zapadu, Azerbajdžana i Armenije te otopljavanje odnosa Indije i Kine, samo su neki od značajnijih manifestacija tih procesa.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još