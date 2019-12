I Plenkovićev oponent na zadnjem velikom skupu Grabar-Kitarović u Zagrebu

U prvim danima kampanje za predsjedničke izbore dominirala je teza da se glasovi najkrupnije dijele na desnici, između aktualne predsjednice i neovisnog Miroslava Škore, posljednjih dana, a posebice nakon debate jedanaestero kandidata na HRT-u, osviješteno je da će se glasovi raspršiti i na ljevici.

Sučeljavanje predsjedničkih kandidata, iako je više bila riječ o monotonom vođenju predstavljanja pretendenata na Pantovčak, pogodovalo je tzv. malim kandidatima koji su svojom britkošću ili duhovitošću (K. Peović i Juričan) imali priliku doprijeti do većeg broja birača. To predstavlja prijetnju Zoranu Milanoviću za ulazak u drugi krug, dok situacija između Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore, ako je suditi samo prema sučeljavanju, ide više u korist aktualne predsjednice jer se ona uspjela predstaviti u drugom izdanju bez afektiranja, gestikulacije i gafova, dok je Miroslav Škoro odavao dojam tremom preneraženog čovjeka. Pitanje je u kojoj će mjeri uopće sučeljavanje utjecati na odluku birača 22. prosinca, ali Kolindi Grabar-Kitarović trebao je rez kojim će zaustaviti negativan niz istupa i komentara.

Presudit će Cibona

Sve troje favorita posljednja dva dana uoči izborne šutnje mora se čuvati gafova, a predsjednica bi pozitivan zamah nakon debate na HRT-u mogla dobiti i danas na velikom skupu u zagrebačkoj Ciboni. Budući da u Cibonu stane oko 5000 ljudi, u HDZ-u se moraju potruditi skup učiniti što impresivnijim jer bitka za drugi krug nikad nije bila neizvjesnija.

VIDEO Zlatko Hasanbegović: Kampanja Grabar-Kitarović je u krizi

U HDZ-u doznajemo da će na predsjedničinu najvećem posljednjem skupu pred prvi krug u Ciboni premda će “fizički” zadnji skup biti u petak u Vukovaru, govoriti i Ivan Penava, vukovarski gradonačelnik koji spada u oponente predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Penava je, naime, prije koji mjesec u intervjuu Večernjem listu najavio da bi se mogao kandidirati za predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima koji slijede nakon predsjedničkih.

Izbor Penave kao govornika zapravo ne čudi, ali pokazuje da su u HDZ-u svjesni neizvjesnosti izbora i da je presudan svaki glas. I pod cijenu isticanja Plenkovićeva oponenta, žele napraviti sve da predsjednici osiguraju drugi krug. Penava, kao reprezent HDZ-ove desnice, trebao bi biti as za privlačenje birača koji su se zbog umjerene politike vodstva HDZ-a okrenuli Miroslavu Škori. Škoro je, uostalom, sa zagrebačkog skupa u Lisinskom pozvao HDZ-ovce da glasaju za njega poručivši da je Andrej Plenković izdao HDZ. U Ciboni će govoriti i Andrej Plenković, kao i šef predsjedničina izbornog stožera Ivan Anušić, a kompletan program još se dogovara.

U Predsjedništvu HDZ-a i oni koji su skloni Kolindi Grabar-Kitarović prilično su realni i kažu da su svjesni kako su za drugi krug moguće sve kombinacije i da ništa nije sigurno, pa tako ni prolazak aktualne predsjednice. Ipak, napominju kako se na sučeljavanju uspjela izdići iz svakodnevnog medijskog ismijavanja.

Bez novih sučeljavanja

– Pokazala je da je tri koplja ispred ostalih, premda je i ona treća liga političara, a svi ostali su peta liga. U HDZ-u je puno onih koji žele naštetiti Plenkoviću i u tom kontekstu bi Kolinda Grabar-Kitarović mogla biti kolateralna žrtva. Nisam sigurna da Plenkovićeva ekipa kontrolira HDZ i da će se stranačka mašinerija pokrenuti 22. prosinca – rekao nam je jedan član Predsjedništva HDZ-a. Taj sugovornik nije siguran koliko će HRT-ovo sučeljavanje utjecati na preferencije birača, ali ističe kako se Miroslav Škoro, s kojim se predsjednica bori za desne glasove, prikazao u izuzetno lošem svjetlu.

VIDEO Kolinda Grabar-Kitarović o kritikama za navijanje i guranje u prvim redovima na međunarodnim susretima

– Škoro se precjenjuje, misli, ako je zaradio na pjesmama i ostalim poslovima, da može biti predsjednik. Ali za politiku, kao i za glazbu, treba i talent, a on nije politički talentiran – smatra taj naš izvor. Više izvora napominje kako je ključna greška bila ta što se predsjednica izjednačila s HDZ-om jer se teško boriti za drugi mandat, a biti na liniji Vlade, odnosno ne biti u mogućnosti uputiti nijednu kritiku.

Iako ne čudi da je predsjednica za sučeljavanje izabrala baš HRT, a ne neku komercijalnu televiziju koje bi napravile pravo sučeljavanje, izvori u HDZ-u kažu kako im je bilo jasno da je potrebno napraviti preokret, a to je u konačnici shvatila i sama predsjednica. Do kraja prvog kruga u njezinu stožeru kažu kako predsjednica neće prihvaćati daljnja sučeljavanja do drugog kruga. Naravno, uđe li u drugi krug...