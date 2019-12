Vara li se na predsjedničkim izborima? Evo što kažu eksperti

Sve mi nekako miriše na nekakvu krađu jer treba nekog kandidata unijeti u drugi krug - izjavio je Miroslav Škoro na sinoćnjem sučeljavanju i tako ponovno doveo u pitanje legitimitet izbora. Prozivajući Državno izborno povjerenstvo da njegovim promatračima onemogućavaju promatranje izbora izazvao je niz reakcija. Na noge se tako osim DIP-a, koji je opovrgnuo Škorine optužbe navodeći podatak da je do srijede ujutro u informacijski sustav uneseno je 1037 njegovih promatrača, digla i akademska zajednica koja upozorava da takvi navodi "mogu poslužiti kao svojevrsni politički spin, ali ništa više od toga".

- Ekspertna analiza provedena na podacima s prošlih predsjedničkih izbora pokazuje da naši predsjednički izbori imaju statistički potpis sličan onima u Austriji, Češkoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Rumunjskoj. Niti prvi, ni drugi krug zadnjih predsjedničkih izbora ne daju nam statističkog temelja za možebitne tvrdnje o prevarama u nekoj značajnoj mjeri, kao niti za njihov značajan utjecaj na sam rezultat izbor - tvrde izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić, doc.dr.sc., Petra Posedel Šimović te Nenad Mijić, mag.educ.phys. u svojoj novoobjavljenoj analizi "Vara li se na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj".

Ističu pritom da u situaciji kada je više kandidata izjednačeno po izlaznim anketama, kao što je to slučaj sada sa Kolindom Grabar-Kitarović, Zoranom Milanovićem i Miroslavom Škorom, postoje odgovarajuće izborne strategije kojima si kandidati mogu povećati šanse u ovoj pretpostavljenoj tijesnoj utrci bez oslanjanja na prijevarne radnje.

- Često spominjane prijevarne radnje podrazumijevaju namjerno krivo brojanje i dodavanje izbornih glasova u biračke kutije (pojam koji se često spominje kao “i mrtvi glasaju”). U analizi koju smo proveli, provjereno je više potpisa prijevarnih radnji i sve ukazuju na isti zaključak. Prethodni predsjednički izbori su regularni i ne ukazuju na potpise prijevarnih radnji. (...) Netko uvijek može reći “ali ja znam, vidio sam, prijavio sam neregularnosti” no ako ih i ima one u konačnici nemaju značajnog utjecaja. Na primjeru nevažećih listića možemo to posebno dobro ilustrirati. Uzmemo li kutije gdje je veći broj nevažećih listića (10% i više) radi se o kutijama s toliko malo glasova da su svi ti listići bili regularni to ne bi imalo nikakvog utjecaja na sam ishod - objašnjavaju stručnjaci u svojoj analizi.

Također napominju da u analizu nisu ušle biračke kutije u kojima se našla razlika u broju ljudi koji su pristupili glasanju i broja listića u kutiji jer za takva mjesta glasanje ponavlja.

Plamenko Cvitić: Škoro se opasno igra s legitimitetom izbora

Na ponovno dovođenje u pitanje legitimiteta izbora osvrnuo se i medijski ekspert Plamenko Cvitić koji tvrdi da je Škoro posrnuo u svojoj kampanji te da će mu se to odraziti na rejting i konačni rezultat.

- Veoma opasnu izjavu dao je Škoro u subotu u Splitu, a danas ponovio na naslovnici tjednika Globus. Osim što takva izjava sigurno neće mobilizirati birače, ona zvuči kao unaprijed smišljeno traženje alibija za mogući izborni neuspjeh. Čak i tijekom nekih prošlih izbora, neargumentirane optužbe o namještanju izbora bile su poprilično rijetke, a izgovarali bi ih samo gubitnici ili, da ne upotrijebimo neki grublji izraz - politički autsajderi. Što god tko mislio o hrvatskoj demokraciji, proteklih dvadeset godina izborni proces je jedna od rijetko civiliziranih procedura, u kojoj dosad nije bilo velikih neregularnosti i prijevara, kao ni odbijanja primopredaje vlasti ili njezinog nasilnog preuzimanja. Tvrdnju o izbornoj krađi nije iskoristio ni bivši predsjednik Ivo Josipović, premda ga je njegova protukandidatkinja na prošlim predsjedničkim izborima pobijedila doista tijesnom većinom. Istini za volju, sitni izgredi, preminuli glasači i sporadične 'muljaže' nisu do kraja iskorijenjeni, ali svatko tko uđe u izbornu utrku s njima računa ili na njih upozorava prije ili tijekom same kampanje - kaže Cvitić.

Dodaje i da je po mišljenju mnogih analitičara ali i običnih građana, Škorin nastup u sinoćnjem televizijskom sučeljavanju predsjedničkih kandidata, koji nije prošao najbolje.

- Tih, neuvjerljiv i mlitav, ni po čemu nije djelovao kao jedan od tri najizglednija kandidata. Škoro je svoj mlitav televizijski nastup pokušao objasniti tremom, što je doista teško očekivati od osobe koja desetljećima živi upravo od javnog nastupa. Ako se možebitno uplašio svojih protukandidata, kako očekivati da bude autentični vrhovni vojni zapovjednik? - pita se Cvitić.

Kao jedan od tri najveća Škorina promašaja navodi pomilovanje Tomislava Merčepa. - S obzirom na sporadične optužbe da Hrvatsku nije branio s oružjem u ruci na prvoj crti fronte, Škoro vjerojatno nema baš mnogo simpatizera među hrvatskim braniteljima. Zato je moguće netko u Škorinom stožeru zaključio da bi se izjavom o braniteljima osvojio pokoji braniteljski glas više, no iznenađuje odluka da se u tu svrhu iskoristi ime čovjeka koji u široj hrvatskoj javnosti, pa ni među samim braniteljima, ne uživa ugled već je sinonim mržnje i ratnih zločina - zaključuje Cvitić u svojoj analizi.