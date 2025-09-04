Naši Portali
'AŽURIRANJE' ZDRAVSTVENE ISKAZNICE

HZZO uputio važno upozorenje korisnicima. 'Ne otvarajte, odmah pobrišite'

Zagreb: Prosvjed KoHom, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 12:06

Ako je netko već nasjeo na prijevaru i zbog toga pretrpio štetu, iz HZZO-a savjetuju da incident odmah prijavi Ministarstvu unutarnjih poslova i nacionalnom CERT-u.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorio je građane na novi pokušaj smishing prijevare putem SMS-a. Kako navode, proteklih dana dio građana primio je poruke koje se lažno predstavljaju u ime HZZO-a.

U spornim SMS porukama stoji: “HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce. https://hzzoo-eu.ekelk.com” Iz HZZO-a ističu da se radi o potpuno lažnim porukama te upozoravaju građane da ih ne otvaraju, da ne koriste linkove koji se nalaze u njima, niti da na poruke odgovaraju. Savjetuju da ih odmah obrišu.

Smishing (SMS phishing) posebna je vrsta kibernetičkog napada putem SMS poruka. Napadači se obično predstavljaju kao službene institucije te u porukama nude poveznice ili brojeve telefona s ciljem da građani otkriju osjetljive podatke. U nekim slučajevima korisnicima predlažu instalaciju „sigurnosnog softvera“, koji je zapravo – zlonamjerni program.

Ako je netko već nasjeo na prijevaru i zbog toga pretrpio štetu, iz HZZO-a savjetuju da incident odmah prijavi Ministarstvu unutarnjih poslova i nacionalnom CERT-u. Podaci za kontakt dostupni su na službenim stranicama CERT-a: https://www.cert.hr/onama/kontakt/. HZZO naglašava da oni nikada ne šalju poruke s poveznicama u kojima traže osobne podatke građana te apelira na sve da budu posebno oprezni.

Ključne riječi
phishing prevara HZZO

