Stariji građani na meti prevaranata: Policija upozorava da se ne javljate ovim osobama

Građani starije životne dobi najčešće su žrtve kaznenih djela prijevare, prioćila je zagrebačka policija. Razlozi su vrlo često njihova životna dob, samostalno stanovanje te dobronamjernost. Prevaranti, osim telefonskih razgovora sve češće dolaze i na kućne pragove nudeći razne usluge i pogodnosti. Starije osobe u najboljoj vjeri pristaju na suradnju i razgovor, puštaju nepoznate osobe u svoj dom i na taj postaju žrtve prijevara.

Zagrebačka policija napomenula je kako lažni liječnici, kao i bankari, policijski službenici, zdravstveni djelatnici, maseri zovu građane na telefonski broj zbog novaca za operacije i lijekove, krivotvorenih novčanica ili pružanja besplatnih usluga. Prevaranti pritom iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja, kontakt ostvaruju telefonskim pozivom.

Tako nepoznati muškarac ili žena telefonski kontaktira građane, predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara u Zagrebu, navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći te je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima više tisuća eura. Traže da se novac donese na određenu lokaciju u Zagrebu. Policija građane savjetuje da, ako zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na 192.

Iz PU zagrebačke su upozorili i na još jedan oblik prijevara. Građani dobivaju SMS poruku zbog počinjenog prekršaja. "Policija ne šalje građanima SMS poruke za počinjene prekršaje i ne traži unos podataka niti osobnih niti financijskih – ne otvarajte poveznice", upozorili su građane iz PUZ-a.

Smishing prijevara provodi se na način da prevaranti, počinitelji kibernetičkog kriminaliteta pokušavaju u zabludu dovesti građane slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke te na taj način postanu žrtve prijevare a prevarantima otkriju osjetljive i privatne podatke što je njihov glavni cilj.

Počinitelji kontaktiraju građane, ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama Europe i šire te na prijevaran način od njih pokušavaju doći do njihovih podataka s bankovnih kartica i slično ili traže način da putem aplikacija kojima se mogu spojiti na daljinu uređaju žrtve i doći do mobilnog ili Internet bankarstva ili navesti samu “žrtvu” da slijedi njihove upute kako bi došli u mogućnost raspolaganja s njezinim novčanim sredstvima koji se nakon toga distribuiraju na bankovne i druge račune u inozemstvu, vrlo često se radi o računima otvorenim u “trećim zemljama”.

Ako primite smishing poruku, iz policije savjetuju da obrišete poruke, ne odgovarate na poruke, nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke, ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Ako smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.

Jedna od najčešćih financijskih online prijevara je ona u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a traži žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist. Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

“Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža. Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac”, stoji u policijskom priopćenju.