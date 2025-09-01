Zahtjev HZZO-u: Odobrite novije i učinkovitije inzuline i za odrasle dijabetičare

Dijabetičarima koji si po nekoliko puta dnevno daju injekcije inzulinom trebalo bi odobriti novije inzuline koji su učinkovitiji, umjesto što im se pri uvođenju terapije prvih šest mjeseci moraju propisati inzulini starije generacije. Čelnici Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju Hrvatskog liječničkog zbora (HDED HLZ) i Hrvatskog dijabetološkog društva (HDD) takav su prijedlog novih smjernica ovih dana poslali HZZO-u, očekujući da ga uvaži i izmijeni smjernice.

U dopisu stoji da su predstavnici ta dva stručna društva na sastanku održanom 25. kolovoza 2025. razmotrili postojeću indikaciju za propisivanje bazalnih inzulina u sklopu intenzivirane terapije inzulinom. Prema toj indikaciji (RA08), odrasli bolesnici na intenziviranoj terapiji inzulinom u prvih šest mjeseci moraju primati humane bazalne inzuline, a tek nakon tog razdoblja mogu ostvariti pravo na propisivanje bazalnih analoga putem HZZO-a.

Takav pristup danas predstavlja problem jer već dulje vrijeme postoji nestašica humanih bazalnih inzulina na tržištu, a klinički dokazi pokazuju da bazalni analozi značajno smanjuju rizik od hipoglikemija i povećavaju sigurnost liječenja kod bolesnika na intenziviranoj terapiji inzulinom, navode u dopisu prof. Darko Kaštelan, predsjednik HDD-a, doc. Anela Novak, dopredsjednica, i doc. Ivana Kraljević, članica radne skupine za šećernu bolest HDED-a.

"Ovakvom se smjernicom odgađa uvođenje optimalne terapije bez medicinskog opravdanja", navode stručnjaci, predlažući tekst nove smjernice: "Bazalni analozi odobravaju se za sve bolesnike kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina + 3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke)." Tako bi se "unaprijedila sigurnost i kvaliteta liječenja te uskladila nacionalna praksa s međunarodnim smjernicama".

Ističu i da bi prijedlog olakšao tumačenje i primjenu indikacije RA08, koja je trenutačno vrlo nejasna i često problematična. Temeljem postojećeg teksta, naime, dolazi do apsurdnih situacija i ozbiljnih posljedica, poput nedavnog slučaja u kojem je službenica HZZO-a protumačila pravilo tako da pacijent koji nije najmanje šest mjeseci bio na "starom" inzulinu – više nikada ne može ostvariti pravo na moderni inzulin bez doplate! Tako se dogodilo da je osoba s tipom 1 dijabetesa svakog mjeseca plaćala inzulin, koji bi trebao biti dostupan bez nadoplate.

Liječnici podsjećaju da su nedavno zajedno s pedijatrijskim dijabetolozima riješili ovaj problem za djecu pa je vrijeme da se problem riješi sustavno. Od studenoga 2024., naime, HZZO je odobrio da sva djeca s novootkrivenim dijabetesom imaju pravo na najmodernije inzuline, što su i pacijenti i liječnici dugo čekali. Djeca su prema dotadašnjim pravilima HZZO-a smjela dobiti samo jedan dugodjelujući inzulin, koji je proizveden prije 42 godine i danas se rjeđe koristi.