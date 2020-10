HZZO od srpnja ne plaća lijekove, dug je 5 milijardi kuna

Odmah nakon neuspjelog sastanka s ministrima Vilijem Berošem i Zdravkom Marićem u ponedjeljak, kada nisu dogovorili isplatu bar dijela ukupnog duga većeg od pet milijardi kuna, veledrogerije su bolnicama koje duguju dulje od godine dana otkazale dalju isporuku lijekova i medicinskog materijala.

– Stigla nam je obavijest od dvije veledrogerije da nam više ništa neće isporučivati. Međutim, ima i drugih veledrogerija od kojih mi naručujemo. To je sad jedna vrsta pritiska, nije prvi put – smatra dr. Vesna Bosanac, ravnateljica Opće bolnice Vukovar.

Vinkovačkoj bolnici svi su dobavljači javili da obustavljaju dalju isporuku. Nekih lijekova ondje imaju još za tjedan, a nekih za dva tjedna, kažu u vinkovačkoj bolnici. Svaka veledrogerija prema svojoj odluci krenula je s reduciranjem i/ili otkazivanjem isporuka dužnicima, među kojima su uglavnom opće i županijske bolnice, ali i neke kliničke bolnice, pa i klinički bolnički centri.

Ukupni je dug prema 40-ak veledrogerija 5,3 milijarde kuna; od toga bolnički sustav duguje 4,3 milijarde, a 700 tisuća kuna duguju ljekarne. Duga ljekarni prijašnjih godina nije bilo, odnosno ročnost mu se kretala unutar 60 dana, no sada mu je ročnost 135 dana zahvaljujući – pretakanju iz šupljeg u prazno.

– Kad je u srpnju uplaćeno 500 milijuna kuna veledrogerijama, HZZO je istovremeno prestao plaćati lijekove ljekarnama, čime su veledrogerije zapravo izigrane – kaže Tomislav Kulić, predsjednik Udruženja veletrgovina pri HGK i napominje kako mjesečno dug raste za 220 milijuna kuna.

Kulić ističe kako je prijedlog veledrogerija da ih se svede na dug od 2 milijarde kuna, koliko bi nastavili “nositi” do 30. lipnja sljedeće godine, do kada treba napraviti otplatni plan, a da se 2,7 milijardi kuna duga vrati dijelom odmah, dijelom do kraja godine. – Moramo zaustaviti rast potraživanja i isplatiti robu koja se kontinuirano ne plaća – kaže.

>> VIDEO Vili Beroš i Krunoslav Capak nakon sastanka s ravnateljima bolnica